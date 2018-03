BERLINER MORGENPOST: Neue Chancen für Korea / Leitartikel von Michael Backfisch zu Nordkorea

Berlin (ots) - Kurzfassung: Die Ankündigungen der Gipfeltreffenzwischen Nordkorea und Südkorea sowie den USA klingen spektakulär.Die Gespräche bergen Chancen. Wird jedoch kein Durchbruch erzielt,ist die Enttäuschung groß. Es käme zu einer Verhärtung, die sehrwahrscheinlich in eine neue Eskalation münden würde. Das ist dasRisiko an der Sache.Der komplette Leitartikel: Es ist zunächst einmal eine guteNachricht: In den Atom-Konflikt mit Nordkorea kommt Bewegung. Eindiplomatisches Räderwerk setzt sich in Gang, das durch frischeEnergie aus Pjöngjang, Seoul, Peking und Washington angetrieben wird.Bei seinem überraschenden Besuch in Peking hat Nordkoreas DiktatorKim Jong-un die Bereitschaft zur Entnuklearisierung seines Landesunterstrichen, falls die USA und Südkorea "synchrone Schritte"zeigen. Die neue Gesprächs-Dynamik hat einen einfachen Grund: Allemaßgeblichen Akteure sind an einer Entschärfung der Lageinteressiert. Nordkorea, steinzeitsozialistisches Überbleibsel undParia der internationalen Politik, will raus aus der Isolation. Kimverfolgt seit seiner Amtsübernahme im Jahr 2011 zwei strategischeZiele: Er verlangt eine Überlebensgarantie für sein Regime inNordkorea und Verhandlungen mit Amerika auf Augenhöhe. Das Atom- undRaketenprogramm ist für ihn der Hebel, beides zu erreichen. Diegeplanten Gipfeltreffen mit den Präsidenten Südkoreas und der USAbetrachtet Kim als Belohnung für seine Bemühungen. Zudem hofft er aufein Ende der Sanktionen. Auch China spekuliert auf Vorteile durchEntspannung. Das Riesenreich, der einzige Verbündete von Nordkorea,sah sich durch Kims Extratouren übergangen. Zum einen missfiel denChinesen der nukleare Aufrüstungskurs des kleinen Nachbarn. Zumanderen waren sie bei Pjöngjangs Charme-Offensiven Richtung Seoul undWashington nicht eingeweiht. Mit Kims Aufwartung in Peking hat Chinaauch ganz offiziell wieder seine traditionelle Rolle als Schutzmachtinne. Mehr Gewicht in der Korea-Krise könnte sich an anderer Stelleals nützlich erweisen: Peking wird versuchen, den USA Zugeständnisseim Handels-Clinch abzuringen. US-Präsident Donald Trump wiederumwürde gern als der große Staatsmann in die Geschichte eingehen, demes gelungen ist, den Atom-Konflikt mit Nordkorea friedlich zu lösen.Ein Unterfangen, an dem sich alle Vorgänger Trumps die Zähneausgebissen haben. In Washington verbreitet man bereits fleißig dieBotschaft, dass Kim nur infolge des "maximalen Drucks" der USA dieSamthandschuhe herausgeholt hat. Diese neue geopolitische Entwicklungist zweifellos bemerkenswert. Doch der Teufel steckt im Detail.Zunächst stellt sich die Frage, was Kim mit den "synchronenSchritten" meint, die Amerika und Südkorea unternehmen müssten.Sollte er den Abzug der US-Soldaten aus Südkorea und Japan -insgesamt knapp 80.000 Kräfte - fordern, dürfte er hier an seineGrenzen stoßen. An der Truppenpräsenz der Amerikaner im Pazifik wirdTrump kaum rütteln. Die neuen Hardliner in seinem Kabinett -Sicherheitsberater John Bolton und Außenminister Mike Pompeo - werdenalles tun, um ihren Chef einzubremsen. Die zweite harte Nuss: WäreKim wirklich bereit, eine lückenlose internationale Überwachungseiner Nuklearanlagen zu erlauben, wie die Iraner dies imAtomabkommen akzeptiert haben? Auf vage Versprechen wird sich Trumpnicht einlassen. Zumal bereits Kims Vater Kim Jong-il Anfang der2000er-Jahre Zusagen über die Einstellung seines Kernwaffen-Programmsgemacht hatte, heimlich aber seine Nuklear-Pläne weiterbetrieb. DieAnkündigungen der Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und Südkorea sowieden USA klingen spektakulär. Die Gespräche bergen Chancen. Wirdjedoch kein Durchbruch erzielt, ist die Enttäuschung groß. Es käme zueiner Verhärtung, die sehr wahrscheinlich in eine neue Eskalationmünden würde. Das ist das Risiko an der Sache.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell