BERLINER MORGENPOST: Modegefühl Flugscham / Leitartikel von Julia Emmrich

Berlin (ots) - Jede Wette: Flugscham wird das Wort des Jahres.Kein anderes trifft so sehr ins Mark der neuen deutschenKlimadebatte. Kein anderes passt auch so gut zu den Deutschen, diepolitische Fragen immer gerne zu moralischen machen. Mit Flugscham -ganz gleich ob ehrlich empfunden oder bloß taktisch behauptet - hatdie Debatte über klimafreundlichen Verkehr einen emotionalenTriggerpunkt gefunden. Was man dabei sehen muss: Es ist nur diesymbolische Zuspitzung der Frage, wie sich unser Verhalten ändernmuss, damit der Klimawandel zumindest gebremst werden kann. Man darfsich dennoch nicht täuschen lassen: Bahn versus Inlandsflug - das istnicht klimaentscheidend. Die eigentlichen Konflikte liegen woanders.Die größten Klimaschäden entstehen durch konventionelleEnergieerzeugung, Straßenverkehr und durchs private Heizen.