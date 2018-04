BERLINER MORGENPOST: Merkel und das Manifest / Leitartikel von Jörg Quoos

Berlin (ots) - Ist die CDU noch eine Partei, in der sich echteKonservative gut aufgehoben fühlen? Diese Frage ist ungefähr so alt,wie die Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel lang ist. AmWochenende versuchten Merkel-kritische Abgeordnete, eine zeitgemäßeAntwort auf diese Frage zu finden. Mit ihrem "konservativen Manifest"wollen sie die 73 Jahre alte Volkspartei offenbar zu ihren Wurzelnzurückführen. Auch wenn es sich mancher Merkel-Kritiker wünschen mag- dieses Manifest wird Angela Merkel im 18. Jahr des Parteivorsitzesund im 13. Jahr ihrer Kanzlerschaft nicht wirklich aus dem Trittbringen. Alles gut also für die Parteivorsitzende? Nein. Dass AngelaMerkel in der Spitze der Partei keinen klassisch Konservativenlangfristig gepflegt und mit wahrnehmbarer Wertschätzung geadelt hat,erweist sich heute als Fehler.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell