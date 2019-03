BERLINER MORGENPOST: Mehr als nur Forschung - Ein Plädoyer für die Wissenschaft in Berlin von Gilbert Schomaker

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Es ist schon ein Phänomen: Berlin hat vierUniversitäten, staatliche Fachhochschulen, künstlerische Hochschulenund mehr als 70 private und außeruniversitäreForschungseinrichtungen. 250.000 Menschen aus der ganzen Weltforschen, lehren und studieren in der deutschen Hauptstadt.Der normale Berliner nimmt die außergewöhnliche Stellung derWissenschaft bestenfalls zur Kenntnis. Berlin ist trotz derbeeindruckenden Zahlen, trotz der Erfolge im internationalenWettbewerb, keine Universitätsstadt wie Freiburg, Münster oderTübingen. Berlin ist so groß, ist so vielfältig, dass selbst 250.000Studierende und Lehrende untergehen.Dabei hat die Wissenschaft in Berlin mehr Anerkennung verdient. Inden letzten Jahren ist aus dem Dauerwettbewerb der Universitäten einnach außen gemeinsames Auftreten bei der Exzellenzinitiativegeworden. Einer für alle, alle für einen Standort Berlin. Die Stadtwird davon profitieren.Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller gelingt in derDreierkoalition nicht alles. Aber in der Wissenschaft passiert vielGutes. Es gibt aber noch Aufgaben: Der Transfer zwischen Wissenschaftund Wirtschaft kann noch besser werden. Damit aus der Wissenschaftnoch mehr Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze entstehen - zum Wohleder Stadt und der Berliner.