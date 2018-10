BERLINER MORGENPOST: Mehr Sicherheit ist überfällig - Kommentar von Alexander Dinger über das neue Sicherheitskonzept für Gerichte

Berlin (ots) - Dass Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) einSicherheitsrahmenkonzept für alle Berliner Gerichte undStrafverfolgungsbehörden unterzeichnet hat, ist überfällig.Allerdings fehlt es dem 65-Seiten-Papier, an dem in monatelangerArbeit neben einem hochkarätig besetztem Lenkungsausschuss und einemProjektleiter diverse Abstimmungsinstanzen mitgewirkt haben, anverbindlichem Charakter.Sicherheit ist nichts, was verhandelt wird. Sicherheit wirdfestgelegt - und zwar von oben nach unten. Ein Justizsenator berätsich mit Staatssekretären, hört Personalräte an, spricht mit derBelegschaft und trifft dann eine Entscheidung - und die sollte dannfür jedes Haus verbindlich sein. Wenn jeder Gerichtspräsident selbstüber die Umsetzung des Sicherheitskonzeptes entscheiden kann, stehtam Ende wieder ein Flickenteppich mit unterschiedlichen Standards.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell