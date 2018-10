BERLINER MORGENPOST: Mehr Mut! Mehr Ideen! / Leitartikel von Jörg Quoos zu den Volksparteien

Berlin (ots) - Kurzform: Den Volksparteien sind immer dann großeWahlsiege gelungen, wenn sie charismatische oder extrem erfolgreicheVorsitzende hatten. Wenn es an beidem fehlt - Charisma und Erfolg -wird es schwierig, die Massen zu begeistern. Starke Volksparteiensind nicht schlecht, sondern gut für eine stabile Demokratie. Abersie müssen sich neu erfinden. Viel Zeit bleibt ihnen dazu nicht mehr.Der vollständige Leitartikel: Es gibt einen Niedergang derVolksparteien, der in der Öffentlichkeit mit bemerkenswerter Hämebegleitet wird. "Wer braucht heute noch Volksparteien?", fragte einegroße Sonntagszeitung. Die Antwort wurde gleich mitgeliefert. "Aberwer braucht eigentlich ein Sammelsurium von Klientelparteien?",möchte man zurückfragen. Sind diese wirklich in der Lage, einebessere und stabilere Politik zu liefern? Es ist nicht zwingendlogisch, dass die Anhäufung von Einzelinteressen besser geeignet seinsoll, die Verhältnisse für die breite Masse zu verbessern oder gardas auseinandertreibende Europa zusammenzuhalten. Ja, Union und SPDerodieren - aber es gibt gleich mehrere Gründe dafür. Zum einen sinddie Parteien überraschend mutlos, ideenarm und zunehmend unfähig, fürein breites Meinungsspektrum in den eigenen Reihen zu sorgen. Ineiner großen Koalition potenziert sich dieser Effekt noch, daherschreitet der Attraktivitätsverlust besonders zurzeit besondersschnell voran. Zum anderen sind die Führungspersönlichkeiten vonihrer Basis erkennbar entrückt. Den Volksparteien sind immer danngroße Wahlsiege gelungen, wenn sie charismatische oder extremerfolgreiche Vorsitzende hatten. Wenn es an beidem fehlt - Charismaund Erfolg - wird es schwierig, die Massen zu begeistern. Erfolgekann man Angela Merkel schwer absprechen, auch wenn ihre Bilanz durchdas problematische Laissez-faire in der Einwanderungspolitik getrübtist. Aber der Kanzlerin ist die Leidenschaft zum Diskursabhandengekommen. Selbst treueste Gefolgsleute Merkels räumen ein,dass die Vorsitzende auf ihrem Weg in Richtung Mitte der Gesellschaftdie Ränder der Partei vernachlässigt hat. Das christlicheArbeitnehmerlager wie den konservativen Teil der Partei. Ohneanstrengende Querköpfe mag es für Angela Merkel zwar angenehmer zuregieren sein. Aber der CDU fehlt die Spannung, die am Ende Krafterzeugt. Wenn Abgeordnete in der Unionsfraktion von unten an ihreTische klopfen, damit man ihren Beifall für Merkels Gegner nichtsehen kann, läuft etwas falsch in der Partei. Die Kanzlerin erklärtdie schwierige Lage der Partei mit der anhaltenden Diskussion um dieFlüchtlingspolitik. Dabei wird anders ein Schuh daraus. Hätte AngelaMerkel früher auf ihre Top-Beamten und Kritiker gehört, wären dasUnwohlsein und die Unzufriedenheit der Menschen sicher weniger groß.Bei den Sozialdemokraten ist die Lage noch dramatischer. Die Art undWeise, wie Andrea Nahles innerparteiliche Kritiker behandelt, wirdkaum neue, veränderungswillige Leute in die Parteiführung locken. DerJuso-Chef? Für den Vorstand eine Nervensäge, die schön auf Abstandgehalten wird. Überhaupt sind profilierte Mahner kaltgestellt, habenkeine Lust mehr auf Klassenkeile oder sind in den Ruhestand versetzt- Sigmar Gabriel lässt grüßen. Die Partei ist derzeit wie ein Schiffmit Kurs auf gefährliche Klippen - und auf der Brücke halten sichalle Augen und Ohren zu, in der Hoffnung, dass die Felsen den Wegfreimachen. Der Aufprall könnte aber schon am nächsten Sonntag beider Hessen-Wahl kommen. Laut Nahles findet ihre siebenjährige Tochterübrigens Geisterbahnen schockierender als den Zustand der SPD. Nurgut, dass die Kleine noch keine Meinungsumfragen lesen kann. StarkeVolksparteien sind nicht schlecht, sondern gut für eine stabileDemokratie. Aber sie müssen sich neu erfinden. Viel Zeit bleibt ihnendazu nicht mehr.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell