BERLINER MORGENPOST: Mehr Fürsorge für Patienten / Kommentar von Jens Anker zum Rücktritt von Ministerin Golze

Berlin (ots) - Kurzform: Der aktuelle Medikamentenskandal, der nunder Gesundheitsministerin das Amt kostete, strahlt auch über das LandBrandenburg hinaus. Der Medikamentenhandel ist ein internationalesMilliardengeschäft. Riesige Pharmakonzerne sind am Markt tätig,europaweit organisierte Kriminelle schöpfen mit gefälschten ArzneienRiesengewinne ab - und in den Bundesländern sollen jeweils kleineAufsichtsabteilungen dieses Geschäft kontrollieren. Das ist nicht zuschaffen. Alle Patienten haben mehr Fürsorge verdient.Der vollständige Kommentar: Der Rücktritt der BrandenburgerGesundheitsministerin Diana Golze (Linke) war unausweichlich. DieMängel in der eigenen Behörde waren zu gravierend, die Aufarbeitungzu chaotisch, als dass die Verantwortung dafür auf untere Ebenenabgeschoben werden könnte. Viel zu lange zeigte sich Golze zudemuneinsichtig. Erst eine Woche nach Bekanntwerden des Skandals umillegale und womöglich unwirksame Krebsmedikamente rang sie sich zueiner Entschuldigung für jene Patienten durch, die möglicherweise zuSchaden gekommen sind. Bis heute ist nicht klar, wie viele Patientengenau die gestohlenen Medikamente verabreicht bekommen haben,geschweige denn, ob ein Behandlungserfolg dadurch verhindert wurde.Das ist fatal. Der zweite Ministerrücktritt innerhalb einer Woche undder vierte in der Legislaturperiode bringt aber auchMinisterpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Bedrängnis. Ein Jahr vorder Landtagswahl muss er nun zeigen, dass er sein Kabinett noch imGriff hat. Die rot-rote Koalition befindet sich seit Monaten imStimmungstief. Nach der Absage der Gebietsreform 2017 gilt auchInnenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) als angeschlagen. Zudem stehtLandwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) wegen seinerAmtsführung in der Kritik. Bislang hat es Woidke nicht geschafft,sich aus der Situation zu befreien. Der Landesregierung fehlt einErfolgsprojekt. Aber der aktuelle Medikamentenskandal, der nun derGesundheitsministerin das Amt kostete, strahlt auch über das LandBrandenburg hinaus. Der Medikamentenhandel ist ein internationalesMilliardengeschäft. Riesige Pharmakonzerne sind am Markt tätig,europaweit organisierte Kriminelle schöpfen mit gefälschten ArzneienRiesengewinne ab - und in den Bundesländern sollen jeweils kleineAufsichtsabteilungen dieses Geschäft kontrollieren. Das ist nicht zuschaffen. Alle Patienten haben mehr Fürsorge verdient.