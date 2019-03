BERLINER MORGENPOST: Machtkampf in der Berliner CDU - Kai Wegner soll Parteichefin Monika Grütters ablösen

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Paukenschlag bei der Berliner CDU: Kai Wegner, derehemalige Generalsekretär der Berliner CDU, Bundestagsabgeordnete undSpandauer CDU-Kreisvorsitzende, könnte nach Informationen derBerliner Morgenpost neuer Landesvorsitzender der Berliner CDU werden.Offiziell wollte Kai Wegner das nicht kommentieren.Landeschefin und Kulturstaatsministerin Monika Grütters sagte, siewerde wieder antreten, von einer weiteren Kandidatur sei ihr nichtsbekannt. Sollte es diese geben, sei das das gute Recht eines jeden.Für sie gebe es aber auch einen Zusammenhang zwischen demLandesvorsitz und der Spitzenkandidatur 2021, sagte Grütters derBerliner Morgenpost. "Wir haben in den vergangenen zweieinhalb Jahrenviel erreicht, wichtig ist mir ein guter und fairer Umgangmiteinander."In der Berliner CDU wird darüber aber schon offen gesprochen,nachdem sich bei den parteiinternen Wahlen die Mehrheit zugunsten desLagers um Wegner deutlich verschoben hat. Grund für den angestrebtenMachtwechsel ist die wachsende Unzufriedenheit mit Grütters. Ihr wirdvorgeworfen, sich nicht genügend um die Berliner Partei zu kümmernund zu wenig Präsenz in Berlin zu zeigen.Zwei Fehler gaben den Ausschlag: So wurde auf einer sogenanntenLandesvertreterversammlung der Berliner CDU am 10. Novembervergangenen Jahres nicht Carsten Spallek, Stadtrat in Mitte, alsKandidat für die Europawahl nominiert, obwohl sich der Landesvorstand- unter Führung von Grütters - noch am Vorabend einstimmig für ihnausgesprochen hatte. Bei dem Parteitag war dann aber überraschend dieAbgeordnete Hildegard Bentele angetreten - und gewann dieNominierung. CDU-Chefin Grütters hatte sich auf dem Parteitag nichtmehr für Spallek ausgesprochen, sondern die Sache laufen lassen."Damit sind alle Dämme gebrochen", heißt es in der CDU.Der zweite Fehler, der Grütters vorgeworfen wird, ist der Umgangmit dem Leiter der Stasi-Opfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen,Hubertus Knabe. Wie berichtet, war Grütters - in Absprache mitKultursenator Klaus Lederer (Linke) - für die Ablösung von Knabe alsGedenkstättenleiter. Zuvor war bekannt geworden, dass KnabesStellvertreter Mitarbeiterinnen der Gedenkstätte sexuell belästigthaben soll. Knabe wurde vorgeworfen, nicht energisch genug gegenseinen Stellvertreter vorgegangen zu sein. An der CDU-Basis ist derGroll über die Abberufung aber immer noch groß. Die CDU-Fraktionhatte erst im Februar überraschend beschlossen, einen eigenenUntersuchungsausschuss zum Fall Knabe im Abgeordnetenhaus zubeantragen - obwohl Grütters und auch CDU-Fraktionschef BurkhardDregger strikt dagegen waren.Zu den innerparteilichen Kritikern von Grütters zählt auch KaiWegner. Er war von 2011 bis 2016 CDU-Generalsekretär, musste aberseinen Posten räumen, weil Grütters als Parteichefin ab Ende 2016 denjungen Stefan Evers, Kreischef in Charlottenburg-Wilmersdorf, alsGeneralsekretär an ihrer Seite haben wollte. Die Fronten zwischen denKreisvorsitzenden und der Parteiführung haben sich nach dergescheiterten Absprache um Spallek und die EU-Wahl wieder verhärtet.Sie spiegeln sich auch bei den parteiinternen Wahlen in denKreisverbänden und der Delegierten wider, die dann wichtig für dieZusammensetzung des Parteitags sind, bei dem der Landesvorstandgewählt wird. So wurde in Reinickendorf Frank Steffel nach 18 Jahrenals Kreisvorsitzender abgewählt, in Charlottenburg-Wilmersdorf mussnun Stefan Evers um seine Wiederwahl als Kreischef bangen, seitdemdort bei den jetzt erfolgten Wahlen in den Ortsverbänden überraschendseine innerparteiliche Mehrheit verloren gegangen ist.Der neue CDU-Landesvorstand wird am 18. Mai in Berlin gewählt. Amkommenden Sonnabend will sich Grütters mit CDU-Fraktionschef Dregger,Generalsekretär Evers und auch Mario Czaja, Kreischef inMarzahn-Hellersdorf, treffen - um über den Fall Knabe und die Lageder Berliner CDU zu beraten. Sollte sie freiwillig auf das Amtverzichten, stünde Wegner als Landesvorsitzender bereit. EineEntscheidung über die Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahl2021 sei dies aber nicht, heißt es in der Partei. Wegner wolle sichum die Partei kümmern, nicht aber als Spitzenkandidat antreten.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell