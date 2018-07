BERLINER MORGENPOST: Macht die Bahnhöfe dicht! - Kommentar von Ulrich Kraetzer

Berlin (ots) - Um das Problem der vielen Verspätungen in den Griffzu bekommen, hat die Berliner S-Bahn einen tollkühnen Plan gefasst.S-Bahn-Chef Peter Buchner, das sei vorweggenommen, bewirbt sich damitum die Auszeichnung für den Manager des Jahres.Sein Plan ist verwegen und mutig - ja sogar visionär: Wenn Zügeauf der Ringbahn mal wieder mit satter Verspätung unterwegs sind,sollen sie an ausgewählten Stationen künftig ohne Halt durchfahren.Die Verspätung ließe sich so locker aufholen.Klingt super, Herr Buchner! Toll auch, dass Ihr Unternehmen an dieFahrgäste gedacht hat, die an Bahnhöfen, an denen Züge künftigeinfach durchfahren, eigentlich aussteigen wollen. Sie können ja eineStation weiter fahren und mit dem Zug aus der Gegenrichtung wiederzurück. Kinder oder Touristen, die sich im S-Bahn-Netz nicht so gutauskennen, werden sich bedanken.Aber warum so halbherzig, Herr Buchner? Da geht doch noch mehr!Zum Beispiel bei großen Umsteigebahnhöfen. Was wir brauchen, ist einMasterplan aus dem Hause Buchner. So könnte er aussehen: Macht dieBahnhöfe dicht! Ein paar Hinweisschilder, eine nette Durchsage - unddie Fahrgäste zur nächsten Bushaltestelle schicken. Die BVG wird'sschon richten.Die Bahn-Tochter hat erkannt, wo sie bei ihrer Qualitätsoffensiveansetzen muss: bei den Fahrgästen. Sie stören - und müssen weg! Unddarauf, lieber Herr Buchner, hätten Sie eigentlich auch schon früherkommen können.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell