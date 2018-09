BERLINER MORGENPOST: Letzte Chance für die Koalition - Kommentar von Kerstin Münstermann zum Fall Maaßen

Berlin (ots) - Eigentlich gilt ja der Satz in der Politik: Pactasunt servanda, die Verträge sind geschlossen und einzuhalten.Richtig. Doch im Fall der Abberufung und gleichzeitigen Beförderungvon Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretärim Bundesinnenministerium kann man den drei Parteivorsitzenden derKoalition nur zurufen: Findet eine überzeugende Lösung!Der faule Deal hat in der derart aufgeheizten gesellschaftlichenDebatte das Potential, nicht nur die Regierung zu sprengen, sondernder Demokratie einen Schaden zuzufügen, der nur schwer wieder zureparieren sein wird.Dass jemand im Amt offensichtlich Mist baut und dafür zwar seinenPosten verliert, aber dann quasi aufsteigt und mehr verdient - daskann man Bürgern nicht vermitteln. Zu sehr widerspricht das demBauchgefühl all derer, die sich an die Regeln halten. Egal ob man derAuffassung ist, dass Maaßen mit seiner Kritik Recht hatte oder nicht.Es ist daher gut und richtig, dass Seehofer und Merkel erst malEntgegenkommen gezeigt haben und mit der angeschlagenen SPD-ChefinNahles erneut verhandeln. Merkel wird dabei nicht der Stolpersteinfür eine Neubewertung sein. Vielmehr ist es CSU-Chef Seehofer, dervor allem mit seiner im Ton eher hämischen Pressekonferenz und derAbberufung des verdienten SPD-Staatssekretärs Gunther Adler denEindruck des Politikversagens noch verstärkt hat.Er ist ein Politikfuchs, das hat er erneut unter Beweis gestellt.Doch nun sollte er demonstrieren, dass er die Kritik verstanden hat.Und als Demokrat eine Lösung suchen, die Maaßen an einer wenigerherausgehobenen und dotierten Stelle versorgt. Und Merkel musszeigen, dass bei ihr die Fäden zusammenlaufen, sie sich Seehofernicht beugt. Zum Wohle ihres Volkes.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell