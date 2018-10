BERLINER MORGENPOST: Das Land hat verloren / Leitartikel von Dirk Hautkapp zu Kavanaugh

Berlin (ots) - Kurzfassung: Mit der Durchsetzung des bis an seinLebensende mit dem Stigma eines mutmaßlichen Sex-Täters belastetenJuristen Brett Kavanaugh hat der Präsident auf Jahrzehnte einekonservative 5:4-Mehrheit am Obersten Gerichtshof zementiert. EineGrundsatzentscheidung, gegen die sich Trumps Präsidentschaft imRückblick als bizarre Fußnote der Geschichte ausnehmen wird.Der vollständige Leitartikel: Keine zwei Jahre nach Amtsantritthat Donald Trump sein Soll bereits übererfüllt. Mithilfe willfährigerRepublikaner, die nach der Devise verfahren: "Right or wrong, mypresident" ("richtig oder falsch, er ist mein Präsident"). Mit derDurchsetzung des bis an sein Lebensende mit dem Stigma einesmutmaßlichen Sex-Täters belasteten Juristen Brett Kavanaugh hat derPräsident auf Jahrzehnte eine konservative 5:4-Mehrheit am OberstenGerichtshof zementiert. Eine Grundsatzentscheidung, gegen die sichTrumps Präsidentschaft im Rückblick als bizarre Fußnote derGeschichte ausnehmen wird. Für die politisch-religiöse Rechte inAmerika ist das ein Jahrhundertereignis, das alles überstrahlt. Auchdie oberflächlich glänzenden Wirtschaftsdaten. Für den demokratischorientierten und sich demografisch unaufhaltbar weiter nach linksentwickelnden Teil der USA endeten die vergangenen Wochen mit einemWaterloo hoch zwei. Für die Republikaner ist der Ausgang jedochzwiespältig. Dem strategischen Sieg, einen ideologisch leichtanspielbaren Richter über die Ziellinie geschleppt zu haben, stehtder Tatbe-stand einer totalen Unterwerfung gegenüber. Trump hat diePartei, in der scheinbar mutige Wackelkandidaten am Ende doch nurWackeldackel waren, auf seinen Kurs gezwungen: Politik als schrillesWrestling-Match. Am Ende muss im Käfig Washington immer jemand amBoden liegen und bluten, damit die Massen grölen können. DieDemokraten stehen nicht sehr viel besser da. Ihr Saubermann-Anspruchbei der Aufklärung gegen Kavanaugh hat früh unter taktischenSpielchen gelitten. Rache als beherrschendes Motiv gegen denKonservativen Kavanaugh macht sich nicht gut. Verloren hat aber dasganze Land. Die Methoden trugen auf beiden Seiten teilweise mafiöseZüge. Die Grundlagen des Gemeinwesens und das Vertrauen in dieLauterkeit der Entscheidungsprozesse wurden weiter unterspült.Politik im 21. Jahrhundert ist in Amerika endgültig zum pathologischdreckigen Geschäft verkommen. Ein Land, das in zwei Hälften zerfälltund Heiler statt Spalter bitter nötig hat, ist zusätzlichtraumatisiert worden. Denn Kavanaughs Sieg ist die erste Niederlagefür die #MeToo-Bewegung, die bei sexuellem Machtmissbrauch eingesellschaftliches Großreinemachen erzwingen wollte. Trotzerheblicher Vorwürfe haben letztlich alte weiße Männer mitScheuklappen an den Augen die Unschuldsvermutung gegen einenGeschlechtsgenossen durchgeboxt. Nicht, weil es nach Indizienlagealternativlos gewesen wäre. Sondern einfach weil sie es konnten. Dasgebildetere, weibliche Amerika wird das nicht vergessen. Der ObersteGerichtshof, in der Verklärung lange die letzte Oase gewesen, in dernicht Intrigantentum und das politische Hackebeil regierten, istmassiv in seiner Autorität beschädigt. Immerhin darf dort einmitnichten über jeden Zweifel erhabener Gelegenheitscholeriker, derseine juristische Agenda eng an der Brust spielt, ab morgen Rechtsprechen. Und das bei bester Gesundheit bis in die Jahre 2050 undfolgende. Das könnte am 6. November bei den Kongresswahlen diegegenläufige Antwort auslösen: einen Denkzettel der erzürntendemokratischen und unabhängigen Wählerschaft. Verlassen allerdingsdarf man sich darauf nicht. Brett Kavanaugh wirkt auf Trumpianer wieeine Überdosis Viagra. Viele wollen es den Linken doppelt heimzahlenund gegen alle Gewohnheiten abstimmen. Mit erneuertenrepublikanischen Mehrheiten im Kongress hätte Trump dann einen erstenGrundstein für seine Wiederwahl 2020 gelegt.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell