BERLINER MORGENPOST: Lage, Lage, Lage - Kommentar von Isabell Jürgens zum Mietendeckel

Berlin (ots) - Es gibt ein Sprichwort aus derImmobilienwirtschaft, das nahezu jeder kennt. Es lautet "Lage, Lage,Lage" und bringt auf den Punkt, was den Wert einer Immobiliewesentlich bestimmt. Ob eine Wohnung jwd liegt oder in begehrterCity-Lage, macht einen großen Unterschied, der sich im Miet-beziehungsweise Kaufpreis widerspiegelt.Geht es nach dem vom Berliner Mieterverein ausgearbeitetenMietendeckel, soll das der Vergangenheit angehören. Ob der Altbau inPrenzlauer Berg oder in der Spandauer Wilhelmstadt steht, soll keineRolle mehr spielen. Für beide soll die gleiche Höchstmiete von 5,99Euro je Quadratmeter gelten.Zugegeben: Das ist nur einer von mehreren Vorschlägen, die derMieterverein in die Diskussion um einen landesweiten Mietdeckeleinbringt - aber einer, der Fragen aufwirft. Denn profitieren würdenvor allem die Bewohner teurer innerstädtischer Kiezlagen. Gerade dortsind aber besser verdienende Berufsgruppen wie Lehrer, Ärzte undAnwälte stark vertreten. Ob gerade diese sich in hilfsbedürftigerNotlage befinden, darf bezweifelt werden.Die Vorschläge des Mietervereins müssen genau überprüft werden.Als erstes muss dabei die Lage wieder eine Rolle spielen. Sonstentstehen neue Wohnungen nur noch am Stadtrand, wo Bauland günstigerzu haben ist als in der Innenstadt.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell