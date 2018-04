BERLINER MORGENPOST: Kraftmeierei hilft nicht weiter / Kommentar von Alexander Dinger

Berlin (ots) - Wie gut die Polizeitaktik der Deeskalation imvergangenen Jahr funktioniert hat, konnte man am Oranienplatz sehen.Der sogenannte Schwarze Block marschierte los - nur die Polizei warnicht zu sehen. Im Gegensatz zu früher setzte die Polizei nicht mehrnur auf die Demonstration der eigenen Macht, sondern auf gezielteFestnahmen. Doch dieses Jahr ist vieles anders. Sollten bei der18-Uhr-Demonstration viele PKK-Fahnen gezeigt werden, steckt derEinsatzleiter in der Klemme. Geht die Polizei nicht dazwischen,verhindert sie möglicherweise größere Ausschreitungen. Allerdingsgingen dann Bilder um die Welt, die zu diplomatischen Verwicklungenführen könnten. Aber auch 2018 gilt: Die Polizei sollte sich nichtprovozieren lassen und an ihrer Taktik aus dem Vorjahr festhalten. AmEnde zählt das Ergebnis.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell