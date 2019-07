BERLINER MORGENPOST: Klare Vorgaben für Bäderchef / Kommentar von Joachim Fahrun

Berlin (ots) - Die Vorgaben für den neuen Chef der BerlinerBäderbetriebe sind klar. Bäder werden in Berlin nicht geschlossen.Daseinsvorsorge, also Schwimmen und Gesundheit, stehen imVordergrund. Und mehr Geld gibt es auch. Auf dieser Basis ist inBerlin weniger ein Bäder-Visionär als ein nüchterner Manager gefragt.Der Neue soll seine Erfahrungen aus der Energiewirtschaft einbringen,um umfangreiche Investitions- und Sanierungsprojekte ordentlich zuplanen und abzuarbeiten. Gelingt ihm das, wäre eine großeSchwachstelle der Bäderbetriebe behoben. Er muss auch die nötigenMitarbeiter an Bord holen, von denen sein Vorgänger stets beteuerthatte, sie seien nicht zu finden. Nur dann können verlässlicheWasserzeiten oder gar eine erweiterte Öffnung etwa anSommerwochenenden erreicht werden.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell