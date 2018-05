BERLINER MORGENPOST: Kita-Pflicht hilft nicht weiter / Kommentar von Julia Emmrich

Berlin (ots) - Es ist ein üblicher Reflex: Was als gut gilt, abernicht von allen gut gefunden wird, muss staatlich verordnet werden.Bei der Anschnallpflicht war das sinnvoll. Auch bei einer Impfpflichtspricht vieles dafür. Bei einer Kita-Pflicht aber wird es schwierig.Zwar ist es richtig, dass der Besuch einer Kita den Schulstarterleichtert. Doch eine Pflicht löst nicht alle Probleme. Wersämtliche Kinder in die Kita zwingen will, hat meistens die im Blick,die bis zum Schuleintritt kaum ein Wort Deutsch sprechen. Doch dieseKinder gehen bereits heute oft in die Kita. Sie haben in überfülltenGruppen mit Kindern aus mehrheitlich nichtdeutschen Familien unddauererschöpften Erziehern kaum Chancen, die Defizite aufzuholen.Hier hilft keine staatliche Kita-Pflicht, sondern nur ein staatlicherKraftakt für mehr Qualität.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell