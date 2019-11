BERLINER MORGENPOST: Kein Kreuzberger Recht / Leitartikel von Joachim Fahrun zu Stadtrat Schmidt und Diese eG

Berlin (ots) - Kurzform: Die SPD hat sich festgelegt und will kein Geld für dieohne haushaltsrechtliche Grundlage gezogenen Vorkaufsrechte geben. Die Linkehätte wohl nichts dagegen, wenn sie mit Baustadtrat Florian Schmidt denwichtigsten Konkurrenten um die Rolle des größten Mieter-Retters los wäre. Fürden Stadtrat geht es um seine politische Zukunft. Vorwürfe von Untreue stehen imRaum. Kaufverträge zu unterschreiben und nicht zu bezahlen, das hat auch nocheine andere Dimension, als Parklets auf- und abzubauen oder Findlinge anStraßenrändern abzulegen. Das geht bei allem Unsinn als politischesExperimentieren durch. Aber jetzt sieht es so aus, als sei Schmidt zu weitgegangen.Der vollständige Leitartikel: Verträge sind einzuhalten. So lautet eine eherneRegel unseres Rechts- und Wirtschaftssystems. Wer zum Notar geht und eineImmobilie erwirbt, sollte in der Lage sein, den Kaufpreis auf den Tisch zulegen. Nur in Friedrichshain-Kreuzberg scheint diese vernünftige Maxime nicht zugelten. Hier treibt Bezirksstadtrat Florian Schmidt (Grüne) eine finanzschwacheGenossenschaft zum Kauf eines fünf Millionen Euro teuren Hauses. Um dann Wochenspäter zu sagen, war doch alles nicht so gemeint. Wenn es zum Zeitpunkt derVertragsunterzeichnung Unsicherheiten gibt, dann sollten diese festgehalten,gegebenenfalls Ausstiegsklauseln vereinbart werden. Von solchen Optionen istaber im Falle des Erwerbs des Hauses Rigaer Straße 101 durch die "Diese eG" überein vom Bezirk übertragenes Vorkaufsrecht nicht die Rede. Vorstand undBaustadtrat gehen offenbar davon aus, dass sie irgendwie milder behandelt werdenmüssten als alle anderen Bürger. Der Vorgang um den Friedrichshainer Altbau naheder Autonomen-Hochburg Rigaer 94 wirft ein grelles Licht auf einen außer Randund Band geratenen Immobilienmarkt. Fünf Millionen Euro für 18 Wohnungen undzwei Läden, das ist immens viel. Dass ein Makler auch noch 345.000 Provision fürdie Vermittlung des Objekts fordert, lässt staunen. Natürlich ist es eine Optionfür einen Bezirk, Häuser in einem Milieuschutzgebiet auch per Vorkaufsrecht zuübernehmen. Aber die Ansage des Baustadtrates, grundsätzlich überall einsteigenzu wollen, hat die Rallye in den früheren Arbeiterkiezen noch angeheizt. DerArgwohn ist berechtigt, dass Verkäufer und Käufer Scheinverträge zu überhöhtenPreisen abschließen und sich dann ins Fäustchen lachen, wenn die Stadt dieseSummen tatsächlich bezahlt, um die Bewohner vor Mietsteigerungen und Verdrängungzu schützen. Dass sich das fragliche Gebäude angesichts des Preises und derpolitisch gewünschten Mieten nicht wirtschaftlich betreiben lässt, hatte diekommunale Wohnungsbaugesellschaft Mitte bereits ermittelt - und abgewunken. DieGenossenschaft sollte in die Bresche springen, mit dem Geld von verängstigtenMietern, die Anteile zeichnen und so zu Miteigentümern werden. Aber auch fürdieses Modell gibt es finanzielle Grenzen. Die haben den Baustadtrat solangenicht interessiert, bis eben wirklich nichts mehr ging und er erklären musste,die "Diese eG" könne ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Nun willSchmidt einfach mal den Vorkaufs-Bescheid zurückziehen und so den Kaufvertragunwirksam machen. Man darf zweifeln, ob dieser Schachzug vor den Gerichtendurchkommt. Nach den Reaktionen von Sozialdemokraten und Linken sollte niemanddavon ausgehen, dass der Senat erneut einspringt und dem KreuzbergerAktivisten-Politiker aus dem Bezirksrathaus aus der Patsche hilft. Das geschahschon mehrfach, unter anderem beim mit mehr als 125.000 Euro pro Einheit aus demHaushalt subventionierten Ankauf von Wohnungen an der Karl-Marx-Allee. Die SPDhat sich festgelegt und will kein Geld für die ohne haushaltsrechtlicheGrundlage gezogenen Vorkaufsrechte geben. Die Linke hätte wohl nichts dagegen,wenn sie mit Schmidt den wichtigsten Konkurrenten um die Rolle des größtenMieter-Retters los wäre. Für den Stadtrat geht es um seine politische Zukunft.Vorwürfe von Untreue stehen im Raum. Kaufverträge zu unterschreiben und nicht zubezahlen, das hat auch noch eine andere Dimension, als Parklets auf- undabzubauen oder Findlinge an Straßenrändern abzulegen. Das geht bei allem Unsinnals politisches Experimentieren durch. Aber jetzt sieht es so aus, als seiSchmidt zu weit gegangen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell