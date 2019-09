BERLINER MORGENPOST: Ein Kauf mit vielen Fragen / Leitartikel von Gilbert Schomaker zum Rückkauf von Wohnungen

Berlin (ots) - Kurzform: Je tiefer man in dieses vomrot-rot-grünen Senat geforderte Geschäft eintaucht, desto mehr Fragengibt es. Der 920-Millionen-Euro-Immobiliendeal in Berlin wurde voneiner Rechtsanwaltskanzlei begleitet, die auch in Thüringen für diedort regierende Linkspartei bei Wohnungskäufen agiert. Man kenntsich, und man schätzt sich offenbar im Rekommunalisierungslager. Manhätte mit den 920 Millionen Euro auch neue Wohnungen bauen können.Nun ist es Sache der Oppositionsparteien und des Rechnungshofs, dieWirtschaftlichkeit des Geschäfts und mögliche Hintergründe zuüberprüfen. Fragen gibt es genug.Der vollständige Leitartikel: Es ist der größte Immobilienkaufeiner landeseigenen Gesellschaft in Berlin: 6000 Wohnungen undGewerbeeinheiten kauft die Gewobag in Reinickendorf und Spandau vonder Ado Properties S.A. aus Luxemburg. Es sind vornehmlich ehemaligeSozialwohnungen, die früher zur vom Land Belin verkauften GSWgehörten. Entsprechend freute sich auch StadtentwicklungssenatorinKatrin Lompscher (Linke). Man könne zwar die Fehler der Vergangenheitnicht wieder rückgängig machen, wohl aber den Mietern Sicherheitzurückgeben, so Lompscher. Die Mieter sind auch weitestgehenderleichtert, zurück unter das Dach einer Landesgesellschaft zukommen. Aber bei aller Freude: Es lohnt sich ein Blick auf dieDetails. Da ist der Kaufpreis. 920 Millionen Euro gibt die Gewobagfür den Kauf der Immobilien aus. Dass das kein Schnäppchenpreis ist,zeigt die Äußerung des bisherigen Eigentümers. Ran Laufer von AdoProperties sagte nämlich, dass zur Firmenphilosophie auch gehöre,Teile zu Bedingungen zu verkaufen, die für das Unternehmenvorteilhaft sind. Die Ado Properties wird also keinen schlechtenSchnitt gemacht haben. Nur noch einmal zur Erinnerung: Die gesamteGSW mit ihren 60.000 Wohnungen war 2004 vom damaligen rot-roten Senatfür 405 Millionen Euro verkauft worden, wobei die neuen Eigentümerauch Schulden von 1,5 Milliarden Euro übernahmen. 405 Millionen Eurofür 65.000 Wohnungen bekam der Senat, 6000 Wohnungen kauft nun dieGewobag für 920 Millionen Euro zurück - was für ein Geschäft. Woherkommt nun das Geld für den Rückkauf? Die Gewobag verweist aufSchuldscheindarlehen und zurzeit niedrige Kredite. Es mag auf denersten Blick gut erscheinen, jetzt zu investieren. Zumal die Gewobagoffenbar durch Schuldscheine vor Kurzem 700 Millionen Euro erhaltenhat. Aber diese Schulden sind da und müssen bedient werden. Es lohntsich auch ein Blick auf die Bestände: Es handelt sich umSozialwohnungen aus den 60er- bis 90er-Jahren. Sozialwohnungen undder angekündigte Mietendeckel sorgen dafür, dass die Gewobag dieMieten wohl kaum steigern kann. Das soll sie ja auch aus politischenGründen nicht. Auf der Einnahmeseite kann also nicht sehr vielkommen. Und auf der Ausgabenseite? Da bleibt die Frage nach demSanierungsbedarf. Diese Frage muss man auch deswegen stellen, weilbei einem anderen Rückkauf - der von 1800 Wohnungen im Kosmosviertelin der Nähe des Flughafens Schönefeld - eben genau dieser hoheSanierungsbedarf noch Folgekosten auslösen wird. Für Teile der nunerworbenen Wohnungen gibt es in der Branche den Verdacht, dass dortbeim Bau Asbest verwendet wurde. Man kann nur hoffen, dass möglicheSanierungen in den Preis miteinberechnet wurden. Denn es gibt eineUngereimtheit: Die CDU machte am gestrigen Freitag darauf aufmerksam,dass vor Jahren ein Rückkauf der Immobilien für einen deutlichgeringeren Preis vom damaligen Baustaatssekretär abgelehnt wordensei. Je tiefer man in dieses vom rot-rot-grünen Senat geforderteGeschäft eintaucht, desto mehr Fragen gibt es. Der920-Millionen-Euro-Immobiliendeal in Berlin wurde von einerRechtsanwaltskanzlei begleitet, die auch in Thüringen für die dortregierende Linkspartei bei Wohnungskäufen agiert. Man kennt sich, undman schätzt sich offenbar im Rekommunalisierungslager. Man hätte mitden 920 Millionen Euro auch neue Wohnungen bauen können. Nun ist esSache der Oppositionsparteien und des Rechnungshofs, dieWirtschaftlichkeit des Geschäfts und mögliche Hintergründe zuüberprüfen. Fragen gibt es genug.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell