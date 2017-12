BERLINER MORGENPOST: Kampf um den Gelben Sack / Kommentar von Martin Nejezchleba zum Streik bei Alba

Weitere Suchergebnisse zu "Alba":

Berlin (ots) - In Zeiten, in denen es schwerer wird, an Personalund Fahrer zu kommen, wächst der Druck auf die Arbeitgeber. Dasbetrifft nicht nur Alba, sondern die gesamte Logistikbranche. Es istalso das gute Recht der Gewerkschaft, in dieser Situation mehr Lohnund bessere Arbeitsbedingungen zu fordern. Alba zahlt den Müllwerkerngerade mal den Branchenmindestlohn von 9,10 Euro, den Fahrern maximal10,65 Euro. Der Nadelstich, den Verdi nun aber gesetzt hat, trifftdie Berliner, deren Tonnen nicht geleert oder deren Säcke nichtabgeholt werden. Aus Gewerkschaftssicht kann man das verstehen. Daseinmalige Abholen ist noch kein Drama. Allerdings droht Verdi für denFall, dass Alba den Arbeitnehmern nicht entgegenkommt, mit neuenStreiks ab Januar. Vielleicht werden die Arbeitskampfmaßnahmen auchausgeweitet. Dann könnte es für die Berliner deutlich unangenehmerwerden.Der vollständige Kommentar unter: morgenpost.de/212932149Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell