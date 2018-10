BERLINER MORGENPOST: Kalkulierter Kompromiss / Kommentar von Jens Anker zum neuen Polizeigesetz in Brandenburg

Berlin (ots) - Kurzform: Die SPD verzichtet auf die - rechtlichohnehin fragwürdige - Fußfessel für Gefährder, im Gegenzug schluckendie Linken die landesweite Schleierfahndung. Diesen Kompromiss hätteman auch vorher haben können, aber der SPD ging es wohl vor allemdarum, sich im anstehenden Wahlkampf als Hüter von Recht und Ordnungdarzustellen. Ob das allerdings ausreicht, um die anhaltendeinhaltliche und Vertrauenskrise der Sozialdemokraten zu beenden, istfraglich. Die konkreten Sorgen der Brandenburger betreffen derzeitnicht den internationalen Kampf gegen den Terror, sondern ganznaheliegende Fragen nach der Zukunft der Arbeit und des Wohnens imLand.Der vollständige Kommentar: Der Streit zwischen Ermittlern undJuristen über die Möglichkeiten und die Grenzen der Überwachungdauert ewig. Die Ermittler wünschen sich möglichst weitgehendeRechte, um Straftaten aufklären oder verhindern zu können, Juristensetzen diesen Wünschen regelmäßig mit dem Hinweis auf GrundrechteGrenzen. So ähnlich lief es auch in Brandenburg, das ein neuesPolizeigesetz verabschieden will. Dabei preschte InnenministerKarl-Heinz Schröter (SPD) vor und legte zunächst einen Entwurf vor,der den Ermittlern weitreichende Eingriffe in die Privatsphäre derBrandenburger einräumte. Das stieß beim Koalitionspartner Linke aufKritik, der das rüde Vorgehen bemängelte und einige Forderungenstrikt ablehnte. Nun haben sich beide Seiten aufeinander zubewegt undeinen Kompromiss vorgelegt. Die SPD verzichtet auf die - rechtlichohnehin fragwürdige - Fußfessel für Gefährder, im Gegenzug schluckendie Linken die landesweite Schleierfahndung. Diesen Kompromiss hätteman auch vorher haben können, aber der SPD ging es wohl vor allemdarum, sich im anstehenden Wahlkampf als Hüter von Recht und Ordnungdarzustellen. Ob das allerdings ausreicht, um die anhaltendeinhaltliche und Vertrauenskrise der Sozialdemokraten zu beenden, istfraglich. Die konkreten Sorgen der Brandenburger betreffen derzeitnicht den internationalen Kampf gegen den Terror, sondern ganznaheliegende Fragen nach der Zukunft der Arbeit und des Wohnens imLand.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell