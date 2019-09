BERLINER MORGENPOST: Johnsons Spiel ist aus / Leitartikel von Christian Kerl

Berlin (ots) - Schlimmer hätte es für Boris Johnson nicht kommenkönnen. Das Urteil des obersten britischen Gerichts ist nicht nur einSchlag für den Premierminister - es ist eine vernichtende Niederlage.Will der Premier Großbritannien wirklich Ende Oktober aus der EUführen, wie er es versprochen hat, dann müsste er jetzt in denGesprächen echte Zugeständnisse machen und nicht nur zum Scheinverhandeln. Nur so könnte es - vielleicht - noch zu einemordentlichen Brexit-Vertrag kommen. Aber wer mag daran glauben? DieZeit ist extrem knapp, das Vertrauen in Johnson dahin. Das Bestewäre, der Premier würde sein Amt zur Verfügung stellen, so den Wegfür Neuwahlen freimachen und das weitere Verfahren seinem Nachfolgerüberlassen. Erste Äußerungen des Premiers zeigen, dass er diese Größenicht hat.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell