BERLINER MORGENPOST: Inlandspresse / Berliner Morgenpost / Über die zukünftige Rolle der FDP in der Bundespolitik

Berlin (ots) - Die Freien Demokraten, wie sie sich jetzt nennen,sind keine neue Partei. Aber sie bringen eine Farbe ins politischeSpektrum, die sonst fehlt: Sie machen sich Sorgen um ein Land, dassich eine großzügige Rentenpolitik leistet, aber die Digitalisierunglange Zeit verschlafen hat und bei guter Bildung von Anfang an weitmehr tun könnte. Sie schlagen dabei einen Ton an, der keinezusätzlichen Ängste schürt - und sie haben der Versuchungwiderstanden, Kritik an den etablierten Parteien mit dumpfenRessentiments zu füttern. Man kann den Freien Demokraten vielesvorwerfen, die Wirtschaftsgläubigkeit, die Klientelpolitik. Man kanndie Frage aber auch mal umdrehen: Was, wenn es die FDP im Bund nichtmehr geben würde? Und was, wenn es dann weder für Rot-Rot-Grün reichtnoch für Schwarz-Grün. Nochmal große Koalition? Die FDP eröffnetAlternativen. Bessere als die AfD.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTWolfgang MerkelTelefon: 030/8872-77888wolfgang.merkel@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell