BERLINER MORGENPOST: Immer wieder Chemnitz - Kommentar von Miguel Sanches zu den Festnahmen in Chemnitz

Berlin (ots) - Chemnitz kommt nicht zur Ruhe. Bitter für dieStadt. Im Nu kommen Erinnerungen an den "NationalsozialistischenUntergrund" (NSU) hoch, zumal der Bundesinnenminister unheilvolldavon redet, die Terrorgefahr sei anhaltend hoch.Der Zugriff ist erst einmal der Beweis dafür, dass dieSicherheitsbehörden nicht lange fackeln. Der Verdacht der Bildungeiner terroristischen Vereinigung lag in Chemnitz nahe - derGeneralbundesanwalt musste den Fall an sich ziehen.Ob, wie konkret und wie fortgeschritten die Pläne für Anschlägewaren, ist unklar. Die Festnahmen und Durchsuchungen dienen dem Ziel,mehr belastendes Material zu finden. Der Prozess ist ergebnisoffen.Unbestritten ist, dass Sachsen, gerade Chemnitz, seit Jahren einProblem mit Rechtsextremisten hat. Wahr ist überdies, dass sich imZuge der Flüchtlingskrise Menschen radikalisieren, die bisher nichtradikal auffielen und der Rechtsextremismus im Osten leichter als imWesten Anschluss an die Mitte gefunden hat, gerade in Sachsen, wo erseit Jahrzehnten kleingeredet wird.Es ist richtig, dass die Behörden zugreifen. Aber mit Polizei undharten Strafen, mit Repression allein wird man das Problem nicht inden Griff bekommen. Die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismusmuss die Gesellschaft führen, im Freistaat vorneweg dieLandesregierung. Sie macht bislang eine unglückliche Figur.