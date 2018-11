BERLINER MORGENPOST: Hohe Erwartungen - Ulrich Kraetzer über den neuen Berliner Verfassungsschutz-Chef

Berlin (ots) - Nun ist sie also komplett, die neue Riege der Chefsder Berliner Sicherheitsbehörden. Nachdem Innensenator Andreas Geisel(SPD) mit Barbara Slowik und Karsten Homrighausen neue Chefs an derSpitze von Polizei und Feuerwehr installiert hat, ist nun auch dieStelle des Leiters der Abteilung für Verfassungsschutz wiederbesetzt. Der Neue heißt Michael Fischer, und er verfügt überlangjährige Berufserfahrung. Leicht wird er es dennoch nicht haben.Das liegt daran, dass die Hauptstadt eine Hochburg der Islamisten-und Dschihadistenszene ist, deren Anhänger in Teilen hochkonspirativagieren, sodass die mitunter mörderischen Absichten nicht leicht zuentdecken sind. Es liegt auch daran, dass vor allem rechtsextremeGesinnungen in Teilen der Mehrheitsgesellschaft salonfähig gewordenund mit herkömmlichen Mitteln eines Nachrichtendienstes somit kaum zufassen sind.Fischer hat es aber auch deswegen nicht leicht, weil vor allem dieLinke, aber auch Teile der Grünen die Institution Verfassungsschutzgrundsätzlich kritisch sehen. Im Raum steht - vor allem, wenn es umlinke Gruppen geht - der Vorwurf der Gesinnungsschnüffelei. Im Raumsteht auch der Vorwurf, die "Schlapphüte" könnten mit dubiosenMethoden am Rechtsstaat vorbei agieren. Fischer hat denn auchversichert, transparent zu agieren und sich einer umfassendenKontrolle zu öffnen. Es wird spannend sein zu beobachten, wie dieserVorsatz umgesetzt werden soll, wenn es um Einsätze von V-Leuten oderverdeckte Observierungen geht.Für Innensenator Geisel bedeutet die Neubesetzung, dass er zweiJahre nach der Wahl nun endgültig in der Verantwortung steht. Denndie treibende Kraft bei der Auswahl der neuen Führungsleute war zwarGeisels Innenstaatssekretär Torsten Akmann. Doch in der ersten Reihesteht der Innensenator. Auf ihn werden alle schauen, wenn einer derneuen Chefs hinter den Erwartungen zurückbleibt.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell