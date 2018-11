BERLINER MORGENPOST: Hoffnung für den Alex - Kommentar von Ulrich Kraetzer zum Kampf der Polizei gegen die Kriminalität am Alexanderplatz

Berlin (ots) - Manchmal hat man den Eindruck, dass Politik nichtsbewirken kann. In Berlin gilt das allemal. Nehmen wir denAlexanderplatz. Völlig zu Recht klagen Bürger und Politiker seitJahren, dass es mit den vielen Straftaten dort so nicht weitergehenkönne. Doch passiert war lange nichts. Zumindest nichts, was denZustand verbessert hätte.Dann, vor genau einem Jahr, setzte die Polizei auf Veranlassungvon Innensenator Andreas Geisel (SPD) eine eigene Ermittlungsgruppefür den Alexanderplatz ein. Rund um die Uhr sind nun jeweils sechsBeamte am Alex unterwegs.Und siehe da: Die Zahl der Straftaten ist gesunken. Der anhaltendeErfolg der Maßnahme muss sich angesichts des bisher noch kurzenVergleichszeitraums zwar noch erweisen. Dass es weniger Straftatengibt, wenn die Polizei aktiver ist - und zwar auf Dauer -, erscheintallerdings plausibel.Man darf also hoffen, dass sich der Trend verstetigt - und das istaus gleich zwei Gründen eine gute Nachricht: Erstens können sich dieBerliner am Alex wieder wohler fühlen. Und zweitens kann dieErkenntnis, dass Politik zwar kompliziert ist, aber eben dochpositive Veränderungen bewirken kann, dem schwindenden Glauben, dassPolitik eben doch Probleme lösen kann, neues Leben einhauchen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell