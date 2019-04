BERLINER MORGENPOST: Hinweisgeber stützen / Leitartikel von Christian Kerl

Berlin (ots) - Wer als Arbeitnehmer Rechtsverstöße in seiner Firmaoder in staatlichen Stellen meldet, geht oft ein beträchtlichesRisiko ein: Die versprochene Beförderung fällt aus, plötzlich weistder Chef nur noch die unangenehmsten Aufgaben zu - oder der Job istgleich ganz weg. Wird der Missstand gar öffentlich aufgedeckt, gibtes extern vielleicht Lob, intern aber häufig nur Schikane für den"Nestbeschmutzer".Es ist gut, dass die EU jetzt gegensteuert. Sie will imöffentlichen Interesse solche Hinweisgeber - auf Englisch nennt mansie Whistleblower - besser schützen. Bei dem neuen EU-Gesetz geht esnicht um Leute wie Julian Assange, den schillerndenWikileaks-Gründer, der jetzt in britischer Haft sitzt. Assange hateine Plattform für Enthüllungen geboten, dabei aber zu viele Fragenzum eigenen Wirken offengelassen. Hinweise aus seinem eigenen Umfeldveröffentlichte er gerade nicht. Assange ist kein Whistleblower.Die EU hat mit ihren neuen Regeln deshalb nicht ihn im Blick,sondern Alltagshelden wie den Brandenburger Lkw-Fahrer MiroslawStrecker, der 2007 einen Gammelfleisch-Skandal aufdeckte. Anhandseiner Lieferpapiere stellte er fest, dass ein skrupelloser FabrikantFleischabfälle als Lebensmittel deklarierte und an BerlinerDöner-Hersteller verkaufte. Strecker alarmierte die Behörden. DerLkw-Fahrer wurde geehrt und ausgezeichnet, aber sein Arbeitgeberkündigte ihm. So einen wollten die Kunden nicht mehr auf den Hoflassen. Kein Einzelfall.Derartige Strafaktionen für Hinweise, die im öffentlichenInteresse sind, sollen künftig verboten sein. Verstoßen private oderöffentliche Arbeitgeber dagegen, drohen Sanktionen. Die EU-Richtliniewill mutige Hinweisgeber stützen, ohne die viele Missstände nichtabgestellt würden: Der illegale Handel mit Facebook-Daten oder diePanama Papers sind nur so bekannt geworden, viele Fälle vonKorruption oder Geldwäsche auch. Die Regeln erhöhen dieWahrscheinlichkeit, dass künftig mehr davon ans Licht kommt.Gewiss, nicht jeder Whistleblower handelt aus edlen Motiven. Nichtimmer ist sofort zu erkennen, ob es sich um eine berechtigteBeschwerde handelt oder um bösartige Diffamierung. Die EU-Regeln sindaber gerade kein Freibrief für Denunziantentum oder das Verbreitenvon Gerüchten. Geschützt ist nur, wer von der Wahrheit seinerAnschuldigungen überzeugt sein darf. Es wird aber helfen, dass sichdie Hinweisgeber nicht zwingend erst intern melden müssen, sondernunter bestimmten Umständen gleich zuständige Behörden oder Drittealarmieren können.Das hat die Bundesregierung zu verhindern versucht. Sie hat sichbei den Beratungen nicht mit Ruhm bekleckert. Es wäre gut, wennBerlin zum Ausgleich jetzt bei der Umsetzung etwas engagierterhandelte. Die EU-Regeln ließen sich auf Bundesebene durchaus nochverbessern: Bisher soll das Gesetz nur für Fälle gelten, in denen esum Verstöße gegen EU-Recht geht - der Katalog ist zwar sehrumfassend, er reicht von Steuerbetrug über Verbraucher- undDatenschutz bis zu Produkt-, Gesundheits- undLebensmittelvorschriften. Aber wer weiß, ob sich im konkreten Fallnicht doch Lücken auftun?Das ist lebensfremd und unzureichend: Beschäftigte benötigenSchutz, unabhängig davon, ob nationales oder EU-Recht verletzt wird.Da kann und muss die Bundesregierung ansetzen und nachbessern. Dieneuen Regeln werden nur helfen, wenn sich Hinweisgeber wirklichausreichend geschützt fühlen dürfen. Das muss sich in der Praxis erstnoch zeigen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell