BERLINER MORGENPOST: Hilflos - nicht angemessen / Leitartikel von Dirk Hautkapp zu Syrien

Der vollständige Leitartikel: Verhältnismäßig. Angemessen.Erforderlich. Notwendig. Es ist kein Wunder, dass dies die am meistenbenutzten Vokabeln sind, mit denen Staats- und Regierungschefs, sosie nicht aus Moskau, Peking oder Damaskus kommen, den jüngstenmilitärischen Nadelstich des Westens in der syrischen Tragödiebewerten. Sie stehen für die Hilflosigkeit und Unentschlossenheit,dem von Diktator Baschar al-Assad im nunmehr achten Jahrorchestrierten Töten von Hunderttausenden wirklich Einhalt zugebieten. Wäre es nicht so, man würde ein anderes Wort hören:"zielführend". Genau das ist die von US-Präsident Donald Trump mitFrankreich und Großbritannien auf dem Beifahrersitz durchgezogeneBlitzstrafaktion für die Assad zugeschriebenen Giftgas-Gräueltatengegen eigene Zivilisten nicht. Dass es wie vor einem Jahr einemilitärisch unterlegte Gelbe Karte geben würde, lag seit einer Wochein der Luft. Trump selber hatte das Muskelspiel auf Twitterannonciert. Assad und seine Bodyguards aus Moskau und Teheran hattenalle Zeit der Welt, um Vorsorge zu treffen. Dass der auf drei Zielebeschränkte Angriff Assad die hauseigenen Chlorgas- und Sarin-Bombenein für allemal aus der Hand geschlagen hat, glaubt niemand. Undselbst wenn: Mit konventionellen Bomben wird das Morden weiterge-hen.Solange die zwischen Rückzugs-gelüsten und Führungsallüren pendelndeGroßmacht USA nicht mit einer Strategie aufwartet, die einelandes-weite Waffenruhe, humanitäre Korridore für die Bevölkerung unddanach eine politische Friedenslösung zum Ziel hat. Genau an dieserStelle herrscht aber weiter Sprach- und Gedankenlosigkeit inWashington. Weder will die Regierung Trump Assad aus dem Verkehrziehen. Noch hat es international satisfaktionsfähige Ideen und dieBereitschaft, die für Assad günstigen Kräfteverhältnissedurchzuschütteln. Dazu müssten Russland und Iran, die Schutzmächtedes Diktators, diplomatisch, wirtschaftlich und letztlich auchmilitärisch entschieden stärker unter Druck gesetzt werden; ohnedabei ein Ausufern in einen Großkonflikt zu begünstigen. Unter Trumpwird es dazu nicht kommen. Im Gegenteil. Vor zwei Wochen hatte er ausdem Bauch heraus den Abzug der 2000 US-Soldaten in Syrienangekündigt. Nur mühsam konnten ihn seine obersten Militärs davonabbringen. Darum ist die Rhetorik wohlfeil, wenn der Präsident Assadjetzt als "Monster" brandmarkt und an das moralische Gewissen Putinsund der Mullahs appelliert, den "dunklen Pfad" zu verlassen. Auchseine Andeutung, weitere Angriffe fliegen zu lassen, sollte Assadabermals zu völkerrechtlich geächteten Giftgasen greifen, ist nichtzum Nennwert zu nehmen. US-Verteidigungsminister James Mattis hatsich entschieden zurückhaltender positioniert. Trumps Angriffsbefehlgehorcht vor allem innenpolitischen Kosten-Nutzen-Abwägungen. Das fürihn desaströse Buch von Ex-FBI-Chef James Comey und die für ihnbedrohlich werdende kriminelle Energie seines Anwalts Michael Cohensollten aus den Schlagzeilen vertrieben werden. Das ist vorübergehendgelungen. Am Status quo in Syrien ändert sich nichts. Washington hatpeinlich darauf geachtet, Moskau nicht übermäßig zu verstimmen. Wederwurde russisches Militär beschossen, noch Assad attackiert. Das nichtzuletzt durch törichte Twitter-Beiträge Trumps ausgelöste Gerauneüber eine angeblich drohende Konfrontation der Großmächte hat sichvorläufig erledigt. Nur eines ist klar: Beim nächsten Giftgas-Angriffspricht man sich wieder.