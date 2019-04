BERLINER MORGENPOST: Der Heilplan für die Rente / Leitartikel von Miguel Sanches

Berlin (ots) - 2020 wird das Jahr der Rente. Vieles spricht dafür.Erstens soll eine von der großen Koalition eingesetzte KommissionVorschläge machen, wie das System dauerhaft stabilisiert werden kann.Angesichts der demografischen Entwicklung ist es die"Eine-Million-Dollar-Frage". Das darf man freilich nicht wörtlichverstehen. Es wäre schön, wenn es um Millionen ginge. Um Milliardengeht es. Um viele Milliarden, wenn man Sozialminister Hubertus Heilgewähren lässt.Zusätzlich zur Herkulesaufgabe, die Altersversorgung zukunftsfestzu machen, will der Sozialdemokrat zweitens eine Grundrente einführen- eine Art Garantie dafür, dass man nach einem Leben harter Arbeitabgesichert ist. Die gleiche Logik gilt drittens für den Plan,Selbstständige zu verpflichten, Vorsorge zu leisten.Das sind keine Neuigkeiten. An diesem Wochenende hat sichallerdings bestätigt, dass aus der Pipeline des Arbeitsministeriumsein Plan nach dem anderen sprudelt. Zeitlich, finanziell und vorallem politisch hängt alles mit allem zusammen. Die verschiedenenInitiativen haben ein gemeinsames Ziel - Verhinderung von Altersarmut- und werfen eine Frage auf: die nach der Finanzierbarkeit.Der Zufall will es - besser: der Masterplan der SPD? -, dass dieSozialdemokraten die Kontrolle über die Finanzen wie über diesozialen Ansprüche haben, während die Christdemokraten dieInvestitionsressorts (Bau, Digitales, Verkehr, Verteidigung)anführen. Aber man muss beides in Einklang bringen und zusammendiskutieren: die Ausgaben für den Konsum und in die Zukunft.Irgendwie vermisst man eine ordnende Hand.Es ist richtig, Selbstständige zu verpflichten, fürs Altervorzusorgen. Wer es nicht tut und erfolglos ist, fällt derAllgemeinheit zur Last und bekommt eine Grundsicherung. DerSozialstaat lässt ihn nicht ins Bodenlose fallen. Das ist gut so undder Unterschied zum Hardcore-Kapitalismus. Wer in den VereinigtenStaaten ohne Pensionsansprüche ist, lebt im Wohnwagen, muss bis inshohe Alter jobben und ist im Zweifel auf Armenküchen undLebensmittelmarken angewiesen. Sein Risiko, sein Pech. Er ist seinesGlückes Schmied. Manchmal seines Unglückes.Ein Sozialstaat fängt auf. Er darf allerdings auch vonSelbstständigen erwarten, dass sie beizeiten einen kleinen Beitragfür die Basisabsicherung im Alter leisten. Das ist gerade am Anfangnicht leicht. Heil wird Übergangsfristen für Existenzgründer erwägenmüssen, eine Art Einstiegsschutz. Aber nach drei oder fünf Jahrenmuss jemand in der Lage sein, in Vollzeit einen auskömmlichenLebensunterhalt zu erwirtschaften. Wenn es unmöglich ist, stimmtvermutlich sein ganzes Geschäftsmodell nicht.Es gibt Selbstständige, die erfolgreich sind und die man nicht zuihrem Glück zwingen muss, weil sie vorgesorgt haben. Nicht wenigeaber verdrängen die Altersfrage, schieben sie vor sich her, bis sieam Ende ihres Berufslebens auf Grundsicherung angewiesen sind. Da istes besser, wenn sie zur Vorsorge verpflichtet werden. Wer einzahlt,erwirbt Ansprüche. Wer Ansprüche hat, ist kein Bittsteller. Am Endedes Tages ist eine Pflicht zur Altersvorsorge auch für dieAllgemeinheit die günstigste Lösung.Heils Plan dürfte zwar in den ersten Jahrzehnten Geld kosten. Abersobald jeder Selbstständige in irgendeiner Form eingezahlt hat - seies in ein Versorgungswerk, sei es in die Rürup-Rente, sei es in diegesetzliche Versicherung -, gerät das gesamte System derAltersversorgung wieder in ein Gleichgewicht. Bevor die Formulierungauf dem politischen Index stand, hätte man über Heils Vorstoß gesagt,er sei "alternativlos". Das ist er nicht. Aber überfällig - dasschon.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell