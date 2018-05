BERLINER MORGENPOST: Der Hass ist salonfähig - Leitartikel von Julia Emmrich

Berlin (ots) - Die Erinnerung an den Anschlag von Solingen vor 25Jahren ist von höchster Aktualität. Denn: Solingen war nicht das Endeeiner Phase der Eskalation. Es war ein brutaler Tiefpunkt, aberkeinesfalls ein Schlusspunkt. Solingen zeigt, wohin es führt, wennHass sich im Recht fühlt. Und wenn Hasserfüllte glauben, handeln zudürfen.Hoyerswerda, Rostock, Mölln, Solingen. Städtenamen, die Anfang der1990er-Jahre für rechtsradikale Gewalt standen, für entfesselteWutbürger, hässlich und dumpf. Das bürgerliche Deutschland schautemit Entsetzen und Abscheu auf die Ausschreitungen - hielt denbrüllenden Mob, die gewalttätigen Rechten aber allenfalls für einehässliche Randerscheinung des wiedervereinigten Deutschlands.Das Wegsehen und Kleinreden gelang lange Zeit gut, zumal sich injenen Jahren keine der etablierten Parteien bundesweit ernsthaftdurch rechte Konkurrenz bedroht sah. Mit der Fluchtkrise brach vordrei Jahren scheinbar eine neue Zeit an.Heute sitzt mit der AfD eine Partei im Bundestag, deren Wortführertürkische Bürger öffentlich als "Kümmelhändler" und "Kameltreiber"bezeichnen, die offen Ressentiments schüren und Muslime unverhohlenund pauschal ausgrenzen.Ihre Anhänger finden sich längst nicht mehr nur im Hinterzimmeroder am Stammtisch des Internets, sondern bis weit hinein in einstliberale, bürgerliche Kreise. Der Hass, die Ausgrenzung, das einfacheFreund-Feind-Denken ist nicht nur sichtbarer, sondern vielerortslängst salonfähig.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell