BERLINER MORGENPOST: Handeln statt demonstrieren / Kommentar von Jens Anker

Berlin (ots) - Wer 35.000 Menschen auf die Straße bringt, dertrifft mit seinem Anliegen einen Nerv der Stadt. Viele Berliner habenangesichts der rasant steigenden Mieten die Sorge, sich bald dieeigene Wohnung nicht mehr leisten zu können, und immer mehr jungeMenschen haben Probleme, überhaupt eine geeignete Wohnung zu finden.Die Demonstration gegen Mietenwahnsinn am Sonnabend hat gezeigt, wieernst die Lage ist.Seit nunmehr zehn Jahren ist bekannt, dass es in Berlin anWohnungen fehlt; unter anderem, weil jedes Jahr deutlich mehrMenschen in die Stadt ziehen als sie verlassen. Der Druck auf denWohnungsmarkt steigt. Der Berliner Senat hat es aber versäumt,rechtzeitig dagegen vorzugehen. Alle Appelle, endlich mehrlandeseigene Wohnungen zu bauen, um so auf die Entwicklung der Mieteneinwirken zu können, verhallten nahezu ungehört.Das fällt den Regierenden jetzt auf die Füße. Es mutet hilflos an,wenn Vertreter von SPD, Grünen und Linken nun versuchen, die Stimmungaufzugreifen und sich an der Demonstration beteiligen, sind sie doch- wie die beiden Senate davor - verantwortlich für die herrschendeWohnungsnot.Wie sehr der Senat die Stimmung in der Stadt unterschätzt hat,zeigt auch, dass sogar ein Volksbegehren zur Enteignung großerWohnungsunternehmen Aussichten hat, erfolgreich zu verlaufen.Enteignungen lösen aber kein einziges der derzeit bestehendenProbleme. Es handelt sich um teure Symbolpolitik.Statt sich also mit den Demonstranten vermeintlich zu verbünden,sollte der Senat endlich das umsetzen, was schon lange dringendnotwendig ist: Den Neubau von Wohnungen voranzubringen. Schon längsthätten die dafür notwendigen Flächen identifiziert und erschlossenwerden können. Dass das bislang nicht geschehen ist, ist einandauernder Skandal.