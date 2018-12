BERLINER MORGENPOST: Grüne Kehrtwende - Fall Kirchner ist eine Schlappe für Senatorin Günther, Kommentar von Joachim Fahrun

Berlin (ots) - Der medienübergreifende Shitstorm war einfach zuheftig, das Meinungsbild der Kommentare zu eindeutig, die Protestein der Partei zu gewaltig. Ihren überaus beliebten Parteifreund"Nilson" so abzuservieren, das passte vielen Grünen überhaupt nicht.Der Rauswurf des krebskranken Verkehrsstaatssekretärs Jens-HolgerKirchner, den Verkehrssenatorin Regine Günther am Dienstag durch denSenat bringen wollte, hat die Stadt über alle politischen Lagerhinaus empört. Das kann sich keine Partei leisten. Zumal eine, diesich etwas darauf zugutehält, Fairness und korrekten Umgang alsMaxime ihrer Politik anzupreisen, wie es die Grünen immer wieder tun.Nun ziehen die Grünen die Notbremse. Sie wollen mit denKoalitionspartnern von SPD und Linken eine Lösung finden, wieKirchner nach seiner Genesung an seinen Schreibtisch zurückkehrenkann. Gleichzeitig soll eine neue Stelle geschaffen werden, die füreinen Übergang in der kollabierenden Verkehrsverwaltung Entlastungbringen kann. Wie zu hören ist, besteht dazu durchaus Bereitschaft imSenat. Man fragt sich nur, warum entsprechende Angebote von RegineGünther nicht schon früher dankend angenommen wurden. Für dieparteilose Politik-Quereinsteigerin ist die Wende in der Affäre umihre Personalentscheidung eine schwere Schlappe. Ihr wird nichtsanderes übrig bleiben, als gute Miene zu einem von ihr nichtgewünschten Spiel zu machen. Denn ihre Position hängt vom Wohlwollender Partei ab. Und hier gibt es bereits jede Menge Kritik, weil esvor allem mit der Verkehrswende, dem Herzstück der grünenStadtpolitik, nicht zügig genug vorangehe. Sich jetzt einer Lösung zuverweigern und auf dem Rauswurf Kirchners zu beharren, dürfte fürGünther das Aus im Senatsamt bedeuten. Einen Konflikt mit SpitzenfrauRamona Pop wird sie verlieren. Günther wird es dennoch schwer haben,das zerstörte Vertrauen zurückzugewinnen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell