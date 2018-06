BERLINER MORGENPOST: Großspurige Versprechen - Leitartikel von Gudrun Mallwitz

Berlin (ots) - Nun ist es da: Das erste deutsche Mobilitätsgesetz.Vor allem die Grünen sind mächtig stolz darauf. In der Hauptstadtsoll es künftig deutlich mehr und besser ausgebaute Radwege geben undTausende neuer Radstellplätze. Die Autofahrer, darunter vielePendler, fragen sich dagegen zu recht, weshalb die rot-rot-grüneRegierung derart einseitig am Rad dreht.Für die Aktivisten des Volksentscheids von 2015/16 ist der Tag derGesetzesverabschiedung ein Tag zum Feiern. Ihre Forderungen sind mitdem Radgesetz nun weitgehend erfüllt. Zumindest auf dem Papier.Abzuwarten bleibt, ob die großspurigen Versprechen derRegierungskoalition am Ende nicht auch bei ihnen in Enttäuschungenmünden werden.Das rot-rot-grüne Verkehrswende-Programm liest sich wie einWunschkatalog von einer besseren Welt. Die Voraussetzungen dafürschafft das neue Gesetz aber nicht. Schon jetzt sind Busse und Bahnenüberfüllt, sodass viele morgens dann doch lieber weiterhin in ihrAuto steigen. Um den Autoverkehr aber möglichst zu reduzieren, müsstedas Angebot im Nahverkehr zügig erweitert werden. Danach sieht esderzeit aber nicht aus.Wie der Wirtschaftsverkehr gestaltet werden soll, das soll aucherst später geklärt werden. R2G spielt da auf Zeit. Nicht einmal derRadwege-Ausbau ist mit dem Mobilitätsgesetz garantiert. WillRot-Rot-Grün die eigenen Ziele erreichen, muss die Koalition dafürsorgen, dass sich die Planungsverfahren drastisch verkürzen. Sokönnte statt der versprochenen Mobilität Stillstand für noch mehrFrust sorgen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell