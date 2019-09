BERLINER MORGENPOST: Gretas Beifall ist unwichtig / Leitartikel von Tim Braune zum Klimaschutz

Berlin (ots) - Nein, die Kanzlerin wird keine Segeljacht besteigenund nach New York über die Wellen reiten. Anders als Greta fliegtAngela Merkel am kommenden Sonnabend "schamlos" an Bord einer(hoffentlich funktionstüchtigen, kerosinbetankten)Regierungsmaschine über den Atlantik. Dort könnte es bei derKlimawoche der Vereinten Nationen zu einem Treffen mit Greta kommen.Die spannende Frage ist, ob die schwedische Klima-Ikone der deutschenKanzlerin um den Hals fällt, weil die Bundesregierung zuvor einbahnbrechendes nationales Klimakonzept auf den Weg gebracht hat - undkein "Pillepalle", wie Merkel es selbst formuliert hat. Zweifel sindangebracht.Zwölf Jahre sind vergangen, seit Merkel sich vor grönländischenEisbergen in einer roten Outdoor-Jacke der Deutschen Gesellschaft zurRettung Schiffbrüchiger ablichten ließ. Nun droht die"Klimakanzlerin" an den Klippen des Pariser Abkommens zu zerschellen.In ihrer Ära wurden zwar die Ausstiege aus Atom (bis 2021) und Kohle(bis 2038) eingetütet. Vieles bei der sündhaft teuren Energiewendeist Stückwerk geblieben. Der Ökostrom-Anteil liegt heute bei 38Prozent. Wie er bis 2030 auf 65 Prozent steigen soll, steht in denSternen. Millionen E-Autos werden sehr viel Strom brauchen. Überallim Land ist der Ausbau der Windkraft aber zum Erliegen gekommen.Wütende Anwohner blockieren - oft in Allianz mit der AfD - dasAufstellen großer, effizienter Windmühlen. Ähnliche Widerstände gibtes beim Bau der Strom-Autobahnen von Nord nach Süd.So werden die Klimaziele für 2020 nicht eingehalten. Nun will dievon streikenden Schülern und auftrumpfenden Grünen getriebeneRegierung jahrelang Versäumtes aufholen. Fast um jeden Preis sollendie Pariser Ziele erreicht und der CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozentgegenüber 1990 reduziert werden. Den effektivsten Weg, die Einführungeiner CO2-Steuer, scheut die Union. Steuererhöhungen? CDU und CSUwürden ihr letztes Alleinstellungsmerkmal aufgeben. Stattdessen sollein nationales System für den Handel mit Verschmutzungsrechten fürVerkehr und Gebäude etabliert werden. Das wird Heizen und Tankenverteuern, aber mit Verzögerung. Daneben soll es ein Sammelsurium anAnreiz- und Förderprogrammen geben, für billigere Bahntickets, fürdas Abwracken von Ölheizungen, zur Dämmung von Gebäuden, für mehrRadwege.Es ist zu befürchten, dass klimabewegte Berliner Beamte nach demEEG neue Bürokratiemonster auf die Bürger loslassen. Es regiert dasPrinzip Hoffnung. Wirtschaft und Verbraucher werden schon mitmachen,wenn der Staat mit der Gießkanne bis zu 40 Milliarden verteilt. DerHaushalt von Finanzminister Olaf Scholz ist bereits auf Kante genäht,die schwarze Null eine heilige Kuh, die Schwarz-Rot nicht schlachtenwill. So könnte Scholz in die Trickkiste greifen. Der staatlicheEnergie- und Klimafonds könnte zu einem Schattenhaushalt aufgemotztwerden, der Kredite aufnimmt. Da internationale Investoren wegen desglobalen Anlagenotstands Scholz sogar etwas drauflegen, wenn sieDeutschland für 30 Jahre Geld borgen, wäre das risikoarm. GrüneAnleihen für den Klimaschutz sind sinnvoll, weil künftigeGenerationen wegen der Negativzinsen weniger zurückzahlen müssten.Die Idee von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, die Bürger perKlimafonds mit einem garantierten Zinssatz von zwei Prozent zubeteiligen, würde den Kostenvorteil wieder zunichte machen. DieKanzlerin wird sich daran messen lassen müssen, ob die RegierungKlimaschutz und wirtschaftliche Vernunft in Einklang bringt. Auf denApplaus von Greta darf es dabei nicht ankommen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell