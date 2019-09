BERLINER MORGENPOST: Gerade so ins Ziel gerettet / Kommentar von Jens Anker

Berlin (ots) - Wie auch immer die neue Landesregierung inBrandenburg aussehen wird, eines muss man dem alten und wohl auchneuen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) zugestehen: Er hatEndspurt-Qualitäten. Fast zehn Prozentpunkte holte er in nur wenigenWochen auf und fuhr einen, wenn auch knappen, Wahlsieg ein - zwar dasschlechteste Ergebnis der SPD im Land des roten Adlers, aber diePartei hat sich doch noch irgendwie ins Ziel gerettet. DieLeidtragenden dabei waren vor allem CDU und Linke, die jeweils mehrals sieben Prozentpunkte an Wählerstimmen verloren - auch weil sie indas von Woidke ausgerufene Duell mit der AfD nicht mehr eingreifenkonnten. Für die Regierungsbildung hat das schwerwiegende Folgen.Denn die SPD muss für sich klären, in welcher Koalition sie das Landkünftig führen will.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell