BERLINER MORGENPOST: Geld ist kein Allheilmittel - Kommentar von Dominik Bath zum aktuellen DGB-Ausbildungsreport

Berlin (ots) - Wenn irgendetwas nicht gut läuft, rufen viele Leutehäufig zuerst nach mehr Geld. So müsste das Problem doch in den Griffzu bekommen sein. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) verfielam Montag in dieses Muster. Um der Ausbildung wieder mehrAttraktivität zu verleihen, sollte doch das Gehalt der Azubis imersten Ausbildungsjahr bei mindestens 635 Euro im Monat liegen,schlug der DGB vor.Freilich mag das Geld für einige Bewerber zusätzliche Motivationsein. Allerdings stehen für junge Menschen bei der eigenenLebensplanung in erster Linie die Perspektiven im Vordergrund. DassGeld dabei nicht die erste Geige spielt, zeigt der Blick an dieUniversitäten: Die Zahl der Studenten, die - natürlich unentgeltlich- die Hörsaalbänke drücken, steigt seit Jahren.Natürlich wird sich nicht jeder Abiturient von einemAusbildungsberuf überzeugen lassen. Den Betrieben muss es künftigaber stärker gelingen, in die Köpfe der jungen Menschen vorzudringen.Auch die Politik ist gefragt, Berufsorientierung noch breiter alsbislang an den Schulen zu verankern.Wie groß der Handlungsbedarf ist, zeigen auch aktuelle Zahlen ausBerlin: Mehr als 6700 junge Menschen suchen derzeit noch eineLehrstelle. Demgegenüber stehen rund 5700 freie Ausbildungsplätze.Das sind alarmierende Daten, die zwei Dinge zeigen: Einerseits sinddie Interessenten zu fixiert auf bestimmte Wunschberufe. Andererseitsliegt auch bei den Betrieben die Messlatte zu hoch, was etwaQualifikationen der Bewerber angeht.Einzelne Branchen müssen sich künftig noch besser erklären,Lehrpläne benennen und Perspektiven aufzeigen. Betriebe sollten zudemdas Entwickeln von Talenten als eine neue, wichtige Aufgabe erkennen.Für die Firmen geht es dabei auch um die eigene Zukunft. Schon heutesind Fachkräfte schwer zu finden. Finden Azubis und Betriebe künftigbesser zusammen, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung.