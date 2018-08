BERLINER MORGENPOST: Gefühlte Unsicherheit / Kommentar von Martin Nejezchleba zu S-Bahn-Wachen

Berlin (ots) - Kurzform: Für viele Berliner ist die S-Bahn zueinem Angsttraum geworden. Und genau aus diesem Grund sindS-Bahn-Wachen eine gute Investition, ist es zu begrüßen, dass dasbundeseigene Unternehmen am Ostkreuz nun die dritte Wache eröffnethat, zwei weitere folgen sollen, Geld in mobiles Sicherheitspersonalgesteckt wird. Denn alleine die Präsenz von Schutzfrauen, -männernund -hunden gibt dem Fahrgast das Gefühl: Ich bin nicht alleine hier.Dass das Sicherheitspersonal bislang vor allem gegen Raucher aufBahnsteigen vorgeht - geschenkt. Das Sicherheitsgefühl ist ebensubjektiv.Der vollständige Kommentar: Die Berliner S-Bahnhöfe sindDeutschland im Kleinformat. Mit Blick auf die Sicherheitsdebatte kannman das so sehen. Denn wie überall im Land entfernt sich das Gefühlder Menschen auch auf den Bahnsteigen von der Realität.Kriminalitätsstatistiken belegen: Der Berliner Nahverkehr istsicherer geworden, die Zahl der Straftaten rückläufig. LautBundespolizei gab es im vergangenen Jahr rund 18.300 Fälle vonKriminalität in Regionalzügen, S-Bahnen und Stationen - 18 Prozentweniger als 2016. Das Gefühl allerdings ist ein anderes. Die Menschenin Deutschland fühlen sich zunehmend unsicher - auch auf BerlinerBahnhöfen ist das so. Dafür gibt es Erklärungsansätze. So ist dieGesamtzahl der Straftaten zwar rückgängig, die BVG aber zum Beispielverzeichnet einen Anstieg von Gewaltdelikten. Wenn sich Menschen inBahnhöfen prügeln, erfahren die Bürger das eher, als wenn das gleichein einem Hinterhof geschieht. Denn dort patrouilliert keineBundespolizei, gibt keine Pressemitteilungen heraus. Und: BrutaleÜbergriffe an Bahnhöfen haben jüngst für Schlagzeilen gesorgt. Nurdrei Beispiele: der U-Bahn-Schubser von Neukölln, der Brandanschlagauf Obdachlose in Schöneweide und Messerstiche gegen Touristen in derRingbahn. Für viele Berliner ist die S-Bahn zu einem Angsttraumgeworden. Und genau aus diesem Grund sind S-Bahn-Wachen eine guteInvestition, ist es zu begrüßen, dass das bundeseigene Unternehmen amOstkreuz nun die dritte Wache eröffnet hat, zwei weitere folgensollen, Geld in mobiles Sicherheitspersonal gesteckt wird. Dennalleine die Präsenz von Schutzfrauen, -männern und -hunden gibt demFahrgast das Gefühl: Ich bin nicht alleine hier. Dass dasSicherheitspersonal bislang vor allem gegen Raucher auf Bahnsteigenvorgeht - geschenkt. Das Sicherheitsgefühl ist eben subjektiv.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell