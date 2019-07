BERLINER MORGENPOST: Gefährliches Kiffen / Kommentar von Gilbert Schomaker zu Cannabis-Projekt

Berlin (ots) - Kurzform: Der Prozess der Legalisierung von Drogensoll in Berlin vorangetrieben werden: Im September will der Senat denAntrag für ein Projekt stellen. Eine ausgewählte Zahl Erwachsenersoll legal mit Cannabis versorgt werden. Vom Staat. Damit soll derSchwarzmarkt trockengelegt werden. 18-Jährige dürfen also kiffen -mit Hilfe des Senats. Während laut einer am Donnerstag vorgestelltenStudie 17-jährige und jüngere Berliner als gefährdet gelten. DiesenWiderspruch kann man nicht erklären. Man kann nur hoffen, dass dasBundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte bei seiner hartenLinie bleibt und den Modellversuch stoppt. Noch sind die Kosten fürdas Projekt offen. Aber sie wären besser angelegt in der Prävention.Der vollständige Kommentar: Die Zahlen einer Studie erschrecken -wieder einmal: 34,6 Prozent der zwölf- bis 18-jährigen Berliner habenCannabis schon probiert. Im Durchschnitt 14,6 Jahre alt sind dieJugendlichen, wenn sie das erste Mal einen Joint rauchen. Das istdeutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Dabei warnen Drogenexpertenseit Langem, dass gerade der Konsum in jungen Jahren verheerendeFolgen haben kann. Da sich in diesem Alter das Gehirn noch deutlichschneller entwickelt und das Kiffen schädlichere Auswirkungen hat.Von allen Bundesländern darf man übrigens in Berlin das meisteCannabis zum Konsum ohne weitergehende Strafen mit sich führen.Erlaubt zum Eigenbedarf sind 15 Gramm. Nichtsdestotrotz gibt es einegroße politische Bewegung, Cannabis freizugeben: Immer mehr Politikervon Grünen, Linken und Teilen der SPD fordern den legalen Verkauf.Dabei zeigt die Zahl der Erstkonsumenten doch, wie weit verbreitetdie Droge schon jetzt ist. Völlig unterschätzt wird auch, dass vieleKonsumenten von morgens bis abends kiffen. Wer dagegen schon beimFrühstück eine Flasche Bier aufmacht, gilt - zu Recht - alsalkoholkrank. Und der Prozess der Legalisierung von Drogen soll nunin Berlin vorangetrieben werden: Im September will der Senat denAntrag für ein Projekt stellen. Eine ausgewählte Zahl Erwachsenersoll legal mit Cannabis versorgt werden. Vom Staat. Damit soll derSchwarzmarkt trockengelegt werden. 18-Jährige dürfen also kiffen -mit Hilfe des Senats. Während laut der am Donnerstag vorgestelltenStudie 17-jährige und jüngere Berliner als gefährdet gelten. DiesenWiderspruch kann man nicht erklären. Man kann nur hoffen, dass dasBundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte bei seiner hartenLinie bleibt und den Modellversuch stoppt. Noch sind die Kosten fürdas Projekt offen. Aber sie wären besser angelegt in der Prävention.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell