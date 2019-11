BERLINER MORGENPOST: Gefährdet im Alltag / Kommentar von Julia Emmrich

Berlin (ots) - Bitte mal durchzählen: Wie viele Frauen kennen Sie gut? Zehn, 15,20? Und bei wie vielen dieser Freundinnen, Kolleginnen, Cousinen, Tanten undNachbarinnen, glauben Sie, ist die Beziehung in Ordnung, respektvoll undgewaltfrei? Vielleicht haben die Frauen in Ihrem Umfeld alle Glück, und es läuftgut.Experten gehen allerdings davon aus, dass jede dritte Frau in Deutschlandmindestens einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalt wird, besonders häufig sinddie eigenen Partner die Täter. Ein Bruchteil davon wird angezeigt - imvergangenen Jahr waren es mehr als 114.000 Fälle.Das ist das eine. Das andere ist: Keine Statistik erfasst, was Frauen inDeutschland jenseits konkreter Attacken erleben. Keine Statistik erfasst dieAngst. Es ist nicht nur die Angst von Frauen, die mit gewalttätigen Männernunter einem Dach leben. Es ist die Alltagsangst. Der angespannte Gang durch dieleere Tiefgarage. Das Um-sich-Blicken an der einsamen Bushaltestelle, am Randedes dunklen Parks. Es ist die Angst der Mütter und Väter, die lieber mitten inder Nacht durch die Gegend fahren, als ihre Töchter allein auf dem Nachhausewegzu wissen. Und die ihnen so (leider zu Recht) vermitteln: Mädchen und Frauensind weniger wehrhaft, sind schutzloser als Jungen.Was hilft dagegen? Mehr Sicherheit im öffentlichen Raum - klar. Aber auch dasreichste Land kann nicht jede Bahnunterführung und jeden dunklen Winkelüberwachen. Mehr Erziehung - auch klar. Doch was nützt es, einem jungen Mann inder Schule zu erklären, dass er Frauen nicht attackieren darf - wenn Gewaltgegen Frauen zu Hause Alltag ist? Erschreckend, aber wahr: Deutschland hat auchim Jahr 2019 keine Antwort auf die Tatsache, dass Frauen sich längst nicht soselbstverständlich durch Tag und Nacht bewegen können, wie die meisten Männerdas tun.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4450254OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell