BERLINER MORGENPOST: Gedächtniskirche wird zur Großbaustelle - Von Andreas Abel

Berlin (ots) - Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche soll in denkommenden fünf Jahren umfassend erneuert werden. Geplant sindumfangreiche Sanierungsarbeiten, aber auch eine Weiterentwicklung desNutzungskonzepts. Der Finanzrahmen dafür ist erheblich, es geht um 28Millionen Euro. Die Arbeiten sollen beginnen, wenn die Mittel dafürbewilligt sind.Das von einem Architektenbüro im Auftrag der StiftungKaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche erstellte Gesamtkonzept mit dem Titel"Perspektive 2023" nennt sieben Maßnahmen. Die wichtigsten sind dieSanierung des Glockenturms und des Kirchengebäudes, die Sanierung undUmnutzung des Foyerbaus sowie die Vollendung derRestaurierungsarbeiten in der Turmruine, verbunden mit einerErweiterung der Ausstellungsfläche in der Gedenkhalle.Hinzu kommen noch ein neues Lichtkonzept für die Außenbereiche,ein verbessertes Orientierungs- und Leitsystem sowie eine erweiterteBarrierefreiheit. Das Konzept liegt der Berliner Morgenpost exklusivvor.Seit vielen Jahren sind Bauarbeiter ständige Begleiter desmeistbesuchten kirchlichen Orts der Hauptstadt mit jährlich 1,3Millionen Besuchern aus aller Welt. Die Maßnahmen zur Instandhaltungdes Ensembles aus Kirche, Altem Turm, Glockenturm, Kapelle,Foyergebäude und Podium - der erhöhte Sockelbereich, der die Gebäudeverbindet - fokussierten sich bisher auf die bauliche Sicherungeinzelner Bauteile. Das wurde durch eine ganzheitliche Betrachtungdes Ensembles ersetzt.Dafür wurde 2015 vom Deutschen Kulturrat und derGedächtniskirchengemeinde ein Beirat berufen, der inzwischen seinenBericht zum neuen Nutzungskonzept und zu notwendigen Sanierungenvorgelegt hat. Der Beirat ist überzeugt, dass dieKaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ein nationales Denkmal ist. Dahermüssten Bund, Land Berlin und Evangelische Kirche Erhalt undEntwicklung des Kirchenensembles gemeinsam verantworten. Es gebe"positive Signale" aus dem Bundestag, sich an dem28-Millionen-Euro-Projekt zu einem erheblichen Teil zu beteiligen,hieß es aus dem Beirat.Weiteres Geld soll von der evangelischen Landeskirche und vom LandBerlin kommen. Dazu gebe es eine grundsätzliche Bereitschaft, sagteGedächtniskirchenpfarrer Martin Germer der Berliner Morgenpost.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell