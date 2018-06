BERLINER MORGENPOST: Fußball vereint / Leitartikel von Pit Gottschalk zur WM

Berlin (ots) - Kurzform: Nichts polarisiert mehr als der Fußball,nichts vereint mehr. Man kann sogar sagen: Nichts macht die Deutschenleidenschaftlicher. Am Ende wird wohl passieren, was DFB-PräsidentReinhard Grindel in einer reichlich naiven, aber ebenso wahrenStellungnahme unter der Woche prophezeite. Der Verbandschef sagte:"Wir werden wieder erleben, dass sich Fans von Schalke 04 undBorussia Dortmund in den Armen liegen, weil ein Spieler von BayernMünchen ein Tor geschossen hat." Grindel kassierte dafür in densozialen Netzwerken Hohn und Spott. Wahr aber ist: Putin, Erdogan,Kommerz und all die vielen anderen Nebengeräusche, die vor jedemTurnier die Lücken schließen, die eine fußballlose Zeit im Sommerlochauftut, werden ab heute in den Hintergrund gedrängt. Es muss nur derBall rollen.Der vollständige Leitartikel: Die Zerrissenheit über Russland alsWM-Gastgeber spiegelt sich in jeder noch so kleinen Umfrage wider. 46Prozent sind gegen den Besuch deutscher Politiker bei PräsidentWladimir Putin in Moskau - 39 Prozent dafür. Jeder zweite Deutschehätte die WM erst gar nicht nach Russland vergeben - die andereHälfte findet die Fifa-Entscheidung gut. Sogar die deutscheMannschaft spürt die Spaltung: Sollen Mesut Özil und Ilkay Gündoganfür ihr gemeinsames Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdoganbestraft werden und nicht mehr für Deutschland spielen? Die Meinungdarüber ist geteilt wie so vieles in einer Zeit, da der Fußballallgemein und die Weltmeisterschaft im Besonderen kommerziellausgeschlachtet werden. Schon als am Donnerstag und Freitag dieersten Begegnungen eine Armut an spielerischer Qualität imaufgeblähten Teilnehmerfeld von 32 Nationen offenbarten, wuchs derAufschrei zur Hysterie: In acht Jahren, wenn sogar 48 Mannschaften ander WM in Amerika teilnehmen, praktisch jede vierte Nationalelfdieser Welt, drohe endgültig der Kollaps. Die Verweigerungshaltungverpuffte zügig. Am Freitagabend zauberten Portugal und Spanien, dieGroßen aus Europa, und das Blatt wendete sich: Mehr als 13 MillionenDeutsche sahen das 3:3. So ist die Ambivalenz bei der Betrachtungdieser WM statistisch ausgewiesen: Fast jeder Zweite, der dasFernsehgerät in Deutschland angeschaltet hatte, schaute zu. In derFrage, woher die Zerrissenheit rührt, kommt man schnell an einenPunkt, dass Fakten allein nicht reichen, weil Meinungsstärke fastimmer den klaren Blick trübt. Das Phänomen ist nicht nur beim Fußballzu entdecken, aber dort ganz besonders: Beim Fußball traut sichjeder, das große Wort zu führen. Nichts verführt schneller zu einerMeinung. Rasch werden die alten Vorbehalte angeführt, die man zurzeitbei jeder gesellschaftlichen Debatte zu hören bekommt: dass dairgendwo die Mächtigen ihre Spielchen treiben und nur das Bestewollen - das Geld anderer Leute. In den Meinungsbildern vermengensich die Vorfreude auf ein Turnier, das Spaß bereitet, und eineAhnung von Korruption, Größenwahn, Machterhalt. Man erkennt den Hangzur Grundsätzlichkeit in beinahe jedem Gespräch über Fußball. ImHandstreich werden Mentalität und Kultur eines Landes ausErkenntnissen über die Spielweise der Nationalmannschaft abgeleitet.Wenn dann noch Politik und Religion dazukommen, wird es turbulent.Nicht nur am Stammtisch. Nichts polarisiert mehr als der Fußball,nichts vereint mehr. Man kann sogar sagen: Nichts macht die Deutschenleidenschaftlicher. Sonntagnachmittag, wenn Deutschland mit demersten Gruppenspiel gegen Mexiko ins WM-Turnier startet, werden eszig Millionen Deutsche sein, die sich schwarz-rot-gold hinter ihrerMannschaft versammeln. Am Ende wird wohl passieren, was DFB-PräsidentReinhard Grindel in einer reichlich naiven, aber ebenso wahrenStellungnahme unter der Woche prophezeite. Der Verbandschef sagte:"Wir werden wieder erleben, dass sich Fans von Schalke 04 undBorussia Dortmund in den Armen liegen, weil ein Spieler von BayernMünchen ein Tor geschossen hat." Grindel kassierte dafür in densozialen Netzwerken Hohn und Spott. Wahr aber ist: Putin, Erdogan,Kommerz und all die vielen anderen Nebengeräusche, die vor jedemTurnier die Lücken schließen, die eine fußballlose Zeit im Sommerlochauftut, werden ab heute in den Hintergrund gedrängt. Es muss nur derBall rollen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell