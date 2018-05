BERLINER MORGENPOST: Fünf vor zwölf - Leitartikel von Dirk Hautkapp

Berlin (ots) - Die Uhr tickt unerbittlich. Spätestens Freitag wirdDonald Trump verkünden, ob die bereits einmal verlängerte Ausnahmefür europäische Hersteller von höheren Zöllen auf Stahl und Aluminiumbestehen bleibt. Oder ob mit der Verabreichung der bekanntenGiftpillen in Form von 25- beziehungsweise 10-prozentigen Aufschlägendas protektionistische Schaulaufen des amerikanischen Präsidenten dieEbene der Drohungen verlässt und bitterer Ernst wird.Bitter, weil die EU für diesen Fall zügig mit Heimzahlungreagieren will. Vergeltungszölle auf klassische US-Exportschlager wieOrangensaft, Motorräder der Kult-Marke Harley Davidson oder Bourbonaus Kentucky und Tennessee könnten den Einstieg in gegenseitigeStrafaktionen bedeuten, die sich am Ende zu einem handfestenHandelskrieg auswachsen. Ob es dazu kommt, ist wie immer bei Trumpbis zur letzten Minute ungewiss.Zu Optimismus, dass es wie bereits geschehen wieder zu einerLast-Minute-Entspannung kommen wird, besteht diesmal wenig Anlass. InParis hat Trump seinen Wirtschaftsminister Wilbur Ross am Mittwochdeutlich sagen lassen, dass sich die Europäer mal nicht so anstellensollen. Für den Milliardär, der als Unternehmer früher selbst mitHandelsbarrieren bei Stahl Gewinn gemacht hat, schließen dieunmittelbar drohenden Strafzölle nicht aus, dass die USA und Europaparallel weiter über umfangreiche Handelserleichterungen reden.Brüssel hat dagegen die gegen geltende Bestimmungen derWelthandelsorganisation (WTO) verstoßenden US-Attacken auf Stahl- undAluminium-Hersteller als nicht hinnehmbaren unfreundlichen Aktidentifiziert und zuletzt immer wieder verkündet: Mit der Pistole ander Schläfe verhandeln wir nicht. Und: Wenn Washington uns krummkommt, werden wir geschlossen und entschieden antworten. Die Stundeder Wahrheit steht nun bevor.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell