BERLINER MORGENPOST: Fakten - oder Rücktritt! / Leitartikel von Jörg Quoos zu Maaßen

Berlin (ots) - Kurzform: Der Präsident muss seinen Vermutungenjetzt schleunigst Fakten folgen lassen und beweisen, dass seineBehauptungen stimmen. Seine Erklärung von Freitagabend, man "prüfe"alle zugänglichen Informationen hinsichtlich ihres Wahrheitsgehaltes,ist blamabel. Ist das die neue Vorgehensweise beim Verfassungsschutz:erst behaupten und danach prüfen? Maaßen ist kein Einzelkämpfer, derfür sein Bauchgefühl bezahlt wird. Er verfügt über einen Etat von 350Millionen Euro und über 3100 Mitarbeiter. Darunter etliche Experten,die ein gefälschtes Video entlarven könnten. Aus diesem Haus darf manmehr erwarten als seltsame Relativierungen zu den Chaos-Tagen vonChemnitz. Wenn der Verfassungsschutzpräsident am Ende nicht beweisenkann, dass im Fall Chemnitz die Öffentlichkeit mit einem oder garmehreren gefälschten Videos getäuscht wurde, dann muss er gehen.Der vollständige Leitartikel: Es wäre mehr als peinlich, wenn derPräsident des deutschen Verfassungsschutzes recht hätte. Wennetablierte Medien wie die ARD und viele andere - auch diese Redaktion- einem gefakten Video aus Chemnitz aufgesessen wären und soteilweise falsch über die Geschehnisse in der sächsischen Stadtberichtet hätten. Ungeheuerlich ist aber, dass der Wächter unsererVerfassung nur Spekulationen statt Fakten oder Beweise dazu liefert.Hans-Georg Maaßen hat öffentlich lediglich einen Verdacht geäußert.Das führt zu zwei logischen Schlüssen: Entweder er weiß nicht, obseine Behauptung stimmt. Oder er weiß es - verrät aber nicht dieganze Wahrheit. Beide Varianten werfen ein denkbar schlechtes Lichtauf einen Spitzenbeamten, der für die Sicherheit der Bürgerverantwortlich ist. Der Präsident muss seinen Vermutungen jetztschleunigst Fakten folgen lassen und beweisen, dass seineBehauptungen stimmen. Seine Erklärung von Freitagabend, man "prüfe"alle zugänglichen Informationen hinsichtlich ihres Wahrheitsgehaltes,ist blamabel. Ist das die neue Vorgehensweise beim Verfassungsschutz:erst behaupten und danach prüfen? Maaßen ist kein Einzelkämpfer, derfür sein Bauchgefühl bezahlt wird. Er verfügt über einen Etat von 350Millionen Euro und über 3100 Mitarbeiter. Darunter etliche Experten,die ein gefälschtes Video entlarven könnten. Aus diesem Haus darf manmehr erwarten als seltsame Relativierungen zu den Chaos-Tagen vonChemnitz. Wenn der Verfassungsschutzpräsident am Ende nicht beweisenkann, dass im Fall Chemnitz die Öffentlichkeit mit einem oder garmehreren gefälschten Videos getäuscht wurde, dann hat er inunverantwortlicher Weise Wasser auf die Mühlen der Rechten gelenkt.Dann hat er Hunderte Journalisten unter den Generalverdacht der"Lügenpresse" gestellt und die Bundesregierung diskreditiert. Dannmuss er gehen. Besonders ärgerlich an der Spekulation desVerfassungsschützers ist, dass der Eindruck entstehen könnte, inChemnitz sei nichts Bemerkenswertes geschehen. Dazu passt, dass nur14 Tage später statt über Ursachen und Herausforderungen derGeschehnisse über Begriffe diskutiert wird. Gab es eine Hetzjagd? Gabes eine Jagd? Oder wurden "nur" Ausländer verprügelt? Es ist völligrichtig, wenn man Präzision bei der Beschreibung solcher Vorfälleanmahnt. Aber das darf nicht die Augen vor unbestrittenem Unrechtverschließen. Es gab nach einer brutalen Straftat Gewalt gegenUnschuldige. Es gab Zusammenrottungen von Rechtsextremen, jede Mengeübelste Sprüche und Hitlergrüße in aller Öffentlichkeit. Das führtezu über 100 Ermittlungsverfahren. Es ist daher richtig, dass dieKanzlerin die Vorfälle deutlich kritisiert hat. Die sprachlichePräzision lässt übrigens ausgerechnet Maaßen in besonderem Maßevermissen. Er ist der einzige Bundesbeamte, der bereits öffentlichvon einem "Mord" in Chemnitz spricht. Das sollte Maaßen nicht machen,denn nicht einmal der zuständige Staatsanwalt will sich so festlegenund ermittelt wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Totschlag.Das macht die Tat nicht weniger schlimm aber entspricht zumindest demRechtsgrundsatz und zeigt Respekt vor den weiteren Ermittlungen.Hans-Georg Maaßen tut so etwas nicht aus Versehen. Der Mann istJurist und weiß um seine Worte und ihre Bedeutung. Das macht seinVorgehen noch dubioser und fügt sich in eine Reihe von seltsamemVerhalten, wie etwa die eingehende Beratung von führenden Köpfen derAfD.