BERLINER MORGENPOST: Fähige Politiker kosten Geld / Kommentar von Joachim Fahrun zu Abgeordnetendiäten

Berlin (ots) - Kurzform: Wollen wir fähige Menschen in derPolitik, die auf aussichtsreiche und oft viel lukrativere Karrierenin der Wirtschaft verzichten? Dann müssen wir unsere Vertreterordentlich bezahlen und ihnen auch mit Mitarbeitern und Ausstattungermöglichen, die Verwaltung wirksam zu kontrollieren. Wer das nichtwill, sollte sich nicht über die mangelnde Qualität der Politikerbeklagen.Wir sollten ihnen ermöglichen, einen ordentlichen Job zumachen. Wer das nicht schafft, wird kritisiert. Schlechte Leistungensind für die künftigen Polit-Vollprofis schwieriger zu entschuldigenals bisher für die Teilzeit-Parlamentarier.Der vollständige Kommentar: Deutlich höhere Diäten und dazu einegroßzügige Alterssicherung: Was am Donnerstag die ganz großeKoalition aus SPD, CDU, Linken, Grünen und FDP im BerlinerAbgeordnetenhaus in eigener Sache beschlossen hat, ist natürlich eineSteilvorlage. Für alle, die schon immer meinten, "die da oben"machten sich ohnehin nur die Taschen voll und "die Politiker"plünderten "das Volk" aus. Natürlich kann man kritisieren, dassPolitiker schon mit 57 Jahren 4000 Euro als Altersversorgung bekommensollen. Aber um diese Summe zu erreichen, muss man 20 Jahre fürunsere Stadt im Abgeordnetenhaus gearbeitet haben. Das schaffen nurwenige. Unterdessen ist das Risiko groß, nicht mehr aufgestellt odernicht mehr gewählt zu werden. Zumal die allermeisten Volksvertreterarbeiten. Bisher oft unter Selbstausbeutung. Mit nicht einmal 4000Euro verdienten sie erheblich weniger als ein Grundschullehrer. Wirmüssen uns als Gesellschaft schon entscheiden: Wollen wir fähigeMenschen in der Politik, die auf aussichtsreiche und oft viellukrativere Karrieren in der Wirtschaft verzichten? Dann müssen wirunsere Vertreter ordentlich bezahlen und ihnen auch mit Mitarbeiternund Ausstattung ermöglichen, die Verwaltung wirksam zu kontrollieren.Wer das nicht will, sollte sich nicht über die mangelnde Qualität derPolitiker beklagen. Die Kosten für Berlins Abgeordnetenhaus mit denenanderer Landtage zu vergleichen, ist unredlich. In Flächenländernarbeiten noch viele Kreistage und Stadträte. Wir erwarten in unseremkomplizierten Stadtstaat viel von unseren Volksvertretern. Wirsollten ihnen ermöglichen, einen ordentlichen Job zu machen. Wer dasnicht schafft, wird kritisiert. Schlechte Leistungen sind für diekünftigen Polit-Vollprofis schwieriger zu entschuldigen als bisherfür die Teilzeit-Parlamentarier.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell