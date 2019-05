BERLINER MORGENPOST: Europa ist die Zukunft / Leitartikel von Jörg Quoos

Berlin (ots) - Europa hat wieder einmal die Wahl - und diesmalgeht es vielleicht um so viel wie noch nie. Wenn am Wahlsonntag 418Millionen Europäer in 28 Ländern ihr Kreuz machen dürfen, steht überallem die Frage: In welche Richtung entwickelt sich Europa weiter?Wächst es stärker zusammen und findet es zu einer gemeinsamen Stimmein der Welt? Oder siegen die Kräfte, die Europa spalten und nationaleZäune wieder hochziehen wollen? Wer geglaubt hat, die EinigungEuropas ist wie ein Zug, den niemand aufhält, hat sich bittergetäuscht. Noch nie waren die anti-europäischen Kräfte so stark unddas gemeinsame, freiheitliche Europa so gefährdet wie heute. Dass esso weit kommen konnte, resultiert sicher auch aus einem Versagen dereuropäischen Politik. Längst nicht alles, was in Brüssel auf den Weggebracht wurde, ist gut gelungen. Beim Thema Flüchtlingspolitik,Grenzsicherung und bei der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitikgibt Europa noch immer ein klägliches Bild ab. Und dennoch ist dieEuropäische Union eine große Erfolgsgeschichte. Kein Land hat von denoffenen Grenzen so profitiert wie der Export- und ReiseweltmeisterDeutschland. Touristen, Pendler, Waren passieren selbstverständlichungehindert Landesgrenzen und haben ganze Regionen belebt undentwickelt. Wer grenznah wohnt, erlebt schon länger ein ganz neuesDeutschland. Ein Deutschland als Teil einer Euro-Region, bei der esfast schon egal ist, auf welchem Boden man gerade steht. Hauptsache,man verdient gutes Geld, fühlt sich sicher und genießt seineFreiheit. Geht es Europa schlecht, geht es auch uns Deutschenschlechter. Wird Europa unsicherer, wird auch Deutschland unsicherer.Das sind Fakten, die auch der schlimmste Populist nicht einfachwegdiskutieren kann. Deshalb ist es so wichtig, an diesem Sonntag fürstabile Verhältnisse zu sorgen. Denn Europa ist noch lange nichtfertig. Die digitale Revolution, der Schutz des Klimas, die Sicherungdes Friedens - all das wird ohne ein einiges Europa nicht zubewältigen sein. Der Blick zurück auf Fehler muss sein - aber vielwichtiger ist der Blick nach vorne. Die größten Bewährungsprobenstehen Europa vielleicht erst noch bevor. Die Deutschen sind zu Rechtstolz auf ihr Grundgesetz, das in diesen Tagen Geburtstag feierte. Eshat uns 70 Jahre lang Frieden, Freiheit und Wohlstand gebracht. Esgilt zwar nur hierzulande, aber seine Werte sind auch die Grundlageeines freien, vereinten Europas. Deshalb ist jede Stimme für dieseWerte eine Stimme gegen diejenigen, die Europa spalten undauseinandertreiben wollen. Es ist erschreckend, wie eine unabhängigeJustiz sowie die Presse- und Meinungsfreiheit in Kerneuropa bereitsunter Druck geraten sind. Daher muss die politische Botschaft desWählers am Wahltag lauten: Diese Werte stehen nicht zur Disposition!"Europa ist unsere Zukunft. Europa ist unser Schicksal", beschworHelmut Kohl drei Jahre vor seinem Tod. Der Satz des Historikers undglühenden Europäers ist heute aktueller denn je. Was Europa-Spalteranrichten können, ist leider eindrucksvoll bei unseren britischenNachbarn zu besichtigen. Nach der Brexit-Entscheidung hat sich imVereinigten Königreich wirklich alles zum Schlechteren gewendet.Währung, Wirtschaft, Stimmung - ein ganzes Land taumelt am Rande derRegierungsunfähigkeit. Das ist sehr traurig für die Briten, aber einabschreckendes Beispiel für den Rest Europas und macht klar:Nationale Alleingänge nützen niemandem - außer den schlimmstenPopulisten.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell