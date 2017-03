BERLINER MORGENPOST: Eskalation mit Ansage / Kommentar von Thomas Fülling

Berlin (ots) - Für Flugreisende in Berlin kommt es am heutigenFreitag richtig dicke: Das Bodenpersonal wird an den beidenHauptstadt-Airports ganztägig die Arbeit niederlegen. Die Eskalationin dem Tarifkonflikt kann nicht überraschen. Zu weit liegen diePositionen von Gewerkschaften und Arbeitgebern auseinander. Dieeigentlichen Ursachen des Arbeitskampfes liegen aber woanders. Etwabei der Berliner Politik, die nicht nur kommunaleWohnungsgesellschaften und Versorger privatisierte, sondern auch denFlughafen-Dienstleister Globe Ground. Seither kämpfen immer neueFirmen mit harten Bandagen um Marktanteile an den Airports. Doch auchwir Flugreisenden haben unseren Anteil. Wer die Fluglinie einzig überden Preis auswählt, der nimmt in Kauf, dass für das Bodenpersonal amEnde kaum ein Cent übrig bleibt.Der ganze Kommentar auf http://www.morgenpost.de/meinung/article209883087/Der-Streik-des-Bodenpersonals-ist-mit-Ansage-eskaliert.htmlPressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell