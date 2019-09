BERLINER MORGENPOST: Es wird höchste Zeit / Kommentar von Ulrich Kraetzer zu Bürgerämtern

Berlin (ots) - Wer in Berlin umzieht, muss sich innerhalb von zweiWochen ummelden. Einhalten lässt sich die Vorschrift aber kaum. Dennauf einen Termin beim Bürgeramt wartet man in der Regel mehr alseinen Monat. "Geht's noch?", möchte man fragen. Die Antwort: Nein, esgeht natürlich nicht. Bezirke und Senat müssen die Herausforderungalso endlich annehmen - und Arbeitsbedingungen schaffen, bei denenMitarbeiter nicht die Flucht ergreifen, sondern gerne für das LandBerlin arbeiten. Um dies zu erreichen, muss die Politik an vielenStellen ansetzen. Amtsstuben müssen auf Vordermann gebracht werden,Führungskräfte so geschult werden, dass sie ihre Mitarbeitermotivieren. All das braucht Zeit. Umso wichtiger ist es, dass Senatund Bezirke diese Aufgabe endlich entschlossen angehen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell