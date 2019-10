BERLINER MORGENPOST: Es reicht jetzt, liebe Briten! Leitartikel von Christian Kerl

Berlin (ots) - Jetzt wird es also wirklich dramatisch inGroßbritannien. Dass das Unterhaus die Entscheidung über denBrexit-Vertrag trotz des extremen Zeitdrucks verschoben hat, istallein schon eine beunruhigende Nachricht. Dass der PremierministerBoris Johnson nun auch noch mit der Option spielt, durch dieHintertür einen Chaos-Brexit ohne Vertrag durchzupeitschen, ist dasweitaus gefährlichere Ergebnis dieses Wahnsinnswochenendes in London.Man schaut nur noch fassungslos auf die Insel: Keine zwei Wochen vordem geplanten EU-Austritt Großbritanniens herrscht größteUnsicherheit - ob es zum Austritt kommt. Am Anfang dieserSchicksalswoche wird man den Briten in aller Freundschaft sagenmüssen: Es reicht jetzt. Entscheidet euch. Von diesem Brexit-Theaterhat Europa endgültig die Nase voll.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell