BERLINER MORGENPOST: Erzwungene Loyalität / Leitartikel von Kerstin Münstermann zum CDU-Parteitag

Berlin (ots) - Annegret Kramp-Karrenbauer hat gute Nerven. Die CDU-Chefin setzteam Freitag in Leipzig alles auf eine Karte. Sie wagte es, die Machtfrage ganzklar zu formulieren: Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Sie fasste es so:Wenn ihr mir nicht folgt, dann schmeiße ich hin. Mit diesem Balanceakt schafftesie es, nach Wochen der harschen innerparteilichen Kritik die Reihen zuschließen, die CDU hinter sich zu versammeln.Die Partei war aufgeschreckt ob der vielen Schlagzeilen über interneGrabenkämpfe. Die aber beileibe nicht herbeigeschrieben wurden, wie es manch einRedner auf dem Parteitag darstellen wollte.Wohlgemerkt: Ohne Debatten und das Ringen um Themen geht es in Parteien nicht.Doch in der CDU ging es in den vergangenen Wochen vor allem um persönlicheEitelkeiten. Und da wird es meistens schmutzig. Die Presse ist nur das Ventil.Die Delegierten erwiesen sich als lernfähig: Wenn man sich nur mit sich selbstbeschäftigt, verliert man die Wähler aus den Augen. Die SPD machte dieseneigenen Abstieg erfolgreich vor und kämpft um den Anspruch, eine Volkspartei zusein.Die Runde im CDU-Machtkampf ging jedenfalls klar an Kramp-Karrebauer. Ein übersiebenminütiger Applaus und Standing Ovations waren Beweis genug, dass es ihrgelungen ist, die Partei von ihrer Führung zu überzeugen. Die Erleichterung sahman der Vorsitzenden danach an. Der Druck war riesig. Doch sie gewann: DasRededuell fiel aus, Rivale Friedrich Merz verzichtete demonstrativ auf Attacken."Wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden", ließ er sogar wissen. Hört, hört!Doch Kramp-Karrenbauer hat viel Pulver verschossen. Die eigene Position in dieWaagschale zu werfen, ist durchaus heikel. Denn wenn die Regierung hält, wirdder Wahlparteitag 2020 bei der CDU in der Frage der Kanzlerkandidatur derentscheidende sein. Denn Merz wird - ähnlich dem Geist aus derFlasche - nicht wieder verschwinden. Er stellte sich am Freitag zwar klarhinter die Vorsitzende. Doch in den kurzen Ausführungen blitzte durchausKampfgeist auf, rhetorisch war Merz deutlich besser als in Hamburg imvergangenen Jahr. Er lauert und wartet ab. Er wird sich rufen lassen in einemJahr, wenn es genügend Unterstützer gibt. Sein Pfund sind derzeit die Umfragen,die für ihn sprechen. Es bleiben Baustellen: Kramp-Karrenbauer muss künftig mehrliefern. Es braucht eine Strategie und nicht nur verschiedene einzelne Ideen.Ihre Rede war routiniert, nach innen auf die Partei ausgerichtet. Doch der großeWurf, sozusagen die Agenda 2030, war die Leipziger Rede nicht. AnnegretKramp-Karrenbauer beschwor zwar die Grundlinien der CDU (christlich, sozial undkonservativ). So weit, so gut. Richtig stark war die CDU-Chefin allerdings nurbei der Abgrenzung zum Koalitionspartner SPD. Hier war der Beifall der Parteibesonders groß. Aber im Entwickeln des eigenen Profils blieb sie Konkretesschuldig.Die CDU steuert auf eine zersetzende Debatte um die K-Frage zu, wenn es AKKnicht gelingen sollte, Merz inhaltlich zu stellen. Und ihn auch öffentlicheindrücklich aufzufordern, den Rand des Spielfelds zu verlassen und dieKärrnerarbeit in der Partei auf sich zu nehmen. Die Zeit des bloßen Burgfriedensist vorbei. Denn Merz hat sich verzockt. Mit seiner Kritik der"grottenschlechten Regierung" hatte er sich nach der Thüringen-Wahl sehr weitvorgewagt.Aber wie man es anders oder besser macht, diese Pläne hatte er auch in Leipzignicht in der Tasche. Die CDU wird ihre Wunden noch eine Weile lecken. Das Ringenum den besten Politikansatz sollte sie dabei nicht aufgeben.