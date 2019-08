BERLINER MORGENPOST: Erst klar Schiff machen / Leitartikel von Miguel Sanches zum Einsatz in der Straße von Hormus

Berlin (ots) - Nein, nein, jein, ja. Zu einem Militäreinsatz inder Straße von Hormus ist nicht das letzte Wort gesprochen. Letztlichist es lageabhängig. Mit jedem neuerlichen Vorfall, mit jederProvokation wird die Ablehnung einer Marinemission angreifbarer. Esist wie bei einem Haus unter Erschütterung: Erst bröckelt der Putz,irgendwann geht es aber an die Substanz.Auf solidem Fundament steht die Entscheidung, nicht denHilfssheriff der USA zu spielen. Die Amerikaner haben den Finger amAbzug. Mit Präsident Donald Trump? Never. Da kann man getrost aus demArchiv holen, was Kanzler Gerhard Schröder im Sommer 2002 sagte: "Wirsind zu Solidarität bereit. Aber dieses Land wird unter meinerFührung für Abenteuer nicht zur Verfügung stehen." So einfach, soklar, so gültig.Diese Position ist allerdings nicht durchzuhalten, wenn zweiFaktoren zusammenkommen: eine rein europäische Mission mit einemvölkerrechtlich zweifelsfreien Mandat. Dann kann man nichtglaubwürdig Nein sagen. Die Grünen tun es schon heute nicht, undzumindest die SPD-Verteidigungspolitiker halten sich eineMilitäroption offen. Insgesamt tut sich die SPD schwer, und wer dieseKoalition sprengen will, dem könnte die Militärpolitik einen Vorwandbieten.Glaubwürdig ist, wer sagt, was er denkt, und tut, was er sagt. Esist gerade mal drei Jahre her, dass die Bundesregierung in ihremWeißbuch festgehalten hat, dass es der Auftrag der Bundeswehr sei,gemeinsam mit Partnern und Verbündeten zur Abwehr von Bedrohungen für"unsere freien und sicheren Welthandels- und Versorgungswegebeizutragen". Richtig gelesen - so steht es da. Es ist erklärtePolitik, auch deutsche Wirtschaftsinteressen zu verteidigen; alsogenau die Erkenntnis, für die ein Bundespräsident (Horst Köhler)dermaßen öffentlich Prügel bezog, dass er zurücktrat.Deutsche Außenpolitik ist Friedenspolitik, im Zweifel:pazifistisch. Das ist nicht immer opportun, aber eine richtigeGrundhaltung. Denn: Der Einsatz von Militärs sollte stets die letzteRatio sein. Es ist tatsächlich so, dass schon heute zu viele Militärsin der Region unterwegs sind.Die Frage ist, wann die Politik ihre Mittel ausgereizt hat. DieAntwort lautet: Es ist noch nicht so weit. Bisher gab es einigeScharmützel und einen Tanker, den die Iraner als Faustpfand gegenGroßbritannien benutzen. Das ist kein Grund, einen Krieg zuriskieren. Es ist vielmehr ein Grund dafür, mehr denn je auf einediplomatische Lösung zu setzen.Käme es zu einem europäischen Mandat, wäre die Marine mit im Boot.Die Bundeswehr würde es möglich machen. Ganz einfach deswegen, weilauch Militärs politisch denken und wissen, welch Währung zwischenPartnern zählt. Man wird nach der Leistung beurteilt, die man fürandere einbringt. In einem Bündnis ist das die Währung, die zählt."Nicht mit Trump!" - das kann man durchhalten. Zur Wahrheit gehörtaber auch, dass eine europäische Armada wahrscheinlich auf die Hilfeder US-Navy angewiesen wäre und dass der Beitrag der deutschen Marineüberschaubar bliebe. Für sie käme ein Einsatz zur Unzeit. Wären dieAdmirale insgeheim froh, wenn ihnen ein Einsatz erspart bliebe? DieMarine ist jedenfalls in keinem guten Zustand. Zu wenige, zu alteSchiffe, zu viele technische Ausfälle. In der Gedankenwelt vonVerteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer mag Wollen undKönnen ja keinen Unterschied machen - in der Einsatzrealität derBundeswehr aber schon.Es ist richtig und notwendig, die Handelswege zu schützen. Dasollte sich Deutschland keinen schlanken Fuß machen. Auch wenn sichdie Lage wieder entspannen sollte, müsste Ministerin in der Marineklar Schiff machen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell