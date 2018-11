BERLINER MORGENPOST: Entlastung an der falschen Stelle - Kommentar von Christine Richter zu den Plänen, Schwarzfahren nur noch als Ordnungswidrigkeit zu ahnden

Berlin (ots) - Nun also auch der Regierende Bürgermeister: Nachdemder Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) sich schon dafürausgesprochen hatte, das Schwarzfahren von einer Straftat zu einerOrdnungswidrigkeit herabzustufen, dann Innensenator Andreas Geisel(SPD) die selbe Forderung erhob, ist nun auch Michael Müller (SPD)der Meinung, dass Schwarzfahren entkriminalisiert werden müsse. Weildie Gerichte überlastet sind, weil das Personal fehlt.Schaut man sich die Zahlen an, so sind die Argumente tatsächlichauf Seiten derjenigen, die das Strafgesetzbuch ändern wollen: DieBerliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die S-Bahn zählten im vergangenenJahr rund 45.000 Menschen, die mehrfach schwarz fuhren. Denn nurdiejenigen, die innerhalb eines Jahres drei Mal erwischt werden,werden überhaupt angezeigt.Und von diesen rund 45.000 Schwarzfahrern wurden dann nur rund6900 verurteilt - zu Strafen zwischen 30 bis 60 Tagen Haft. DerAufwand ist also immens. Ich glaube, es wäre in der Tat besser, wennman das Schwarzfahren als Ordnungswidrigkeit einstufen würde -vorausgesetzt, es wird dann auch konsequent verfolgt.Daran muss man aber in Berlin so seine Zweifel haben. Ich habenämlich den Eindruck, dass die rot-rot-grünen Politiker schlicht diefalschen Prioritäten setzen: Warum erleichtert man das Leben für dieSchwarzfahrer, statt erst einmal dafür zu sorgen, dass mehr für die(zahlenden) Fahrgäste getan wird?Bevor der Senat also für Schwarzfahrer kämpft, sollte er sich umdie wesentlich wichtigeren Dinge kümmern. Wie um einenfunktionierenden öffentlichen Personennahverkehr.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell