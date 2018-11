BERLINER MORGENPOST: Entlastung mit Self-Service - Kommentar von Joachim Fahrun zur neuen automatischen Gepäckaufgabe an den Berliner Flughäfen

Berlin (ots) - Dass Berlins Flughäfen nicht dem Stand der Zeitentsprechen, weiß jeder, der hin und wieder von Tegel oder Schönefeldin die Welt startet. Die Technik ist veraltet, Platz knapp und anverkehrsreichen Tagen bilden sich immer wieder lange Schlangen. Hinzukommen Probleme mit den Bodendienstleistern, die es oft nicht inangemessener Zeit schaffen, Fluggastbrücken an die Jets zu rollenoder das Gepäck auf die Bänder zu bringen. Auch hier kommt es immerwieder zu langen Wartezeiten, die vielen Passagieren die Freude anihrer Reise verderben. Wenn dann nächtens in Schönefeld weder Busseoder Bahnen noch Taxis in die Stadt fahren, schlägt die Genervtheitirgendwann in Wut um.Auf nachhaltige Besserung dürfen wir erst hoffen, wenn der BEReröffnet wird. Bis dahin muss sich die Flughafengesellschaft mitNotmaßnahmen behelfen, um die Servicequalität zu verbessern. So wirdin Schönefeld gebaut, um mehr Platz zum Warten zu schaffen. Und anbeiden Flughäfen soll es demnächst auch möglich sein, als Passagierseine Koffer selbst aufzugeben. Solche Self-Service-Schalter brauchenweniger Platz als die mit Menschen besetzten Check-in-Counter. DieAbfertigungs-Kapazitäten werden also insgesamt wachsen. Auf anderenFlughäfen funktioniert der "Self-Service-Baggage Drop-off" schonlänger. Die Wartezeiten bei der Gepäckaufgabe hätten sich halbiert,berichtet Easyjet von London-Gatwick. Ob die Effekte in Berlin auchso positiv sein werden, wird sich zeigen. Aber jede Entlastung istwillkommen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell